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Рубрика: В мире

СМИ: Китай и США достигли консенсуса по главным торговым вопросам

Текст: Диана Ковалева

Пекин и Вашингтон смогли согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

По данным компании, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу в ходе телефонного разговора "серьезно и конструктивно" обсуждали главные проблемы, которые необходимо решить для заключения торгового соглашения между двумя странами, и обговорили график будущих консультаций.

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Согласно заявлению офиса Лайтхайзера, текст которого приводит агентство Reuters, Вашингтон и Пекин, помимо всего прочего, достигли прогресса во многих областях и сейчас решают неурегулированные вопросы. При этом обсуждения проводятся на уровне заместителей глав делегаций обеих стран.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60 процентов всего торгового соглашения.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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