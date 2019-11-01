Новости

Пушков оспорил утверждение о "победе Украины над "Северным потоком-2" 07:35
Загитова представила новую показательную программу 07:33
СМИ: Массимо Каррера может возглавить "Удинезе" 07:20
С рейса Хабаровск-Москва сняли пьяного пассажира 07:17
В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве экс-мэра Киселевска 07:00
Фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в кругосветное плавание 06:46
Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге с победы над Строуманом 06:42
РФ отправила на север Сирии 300 военных и 20 бронеавтомобилей 06:38
В США после твита Трампа подорожали собаки 06:25
В Якутии экипаж рейсового вертолета спас заплутавших в тайге 05:58
В Забайкалье появились первые солнечные электростанции 05:57
Трамп обвинил политиков Нью-Йорка в плохом к нему отношении 05:42
Велосипедистам ограничат движение по пешеходным зонам 05:30
В Приамурье арестовали подозреваемых в убийстве главы поселка 05:07
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море 04:53
Не менее 19 человек стали жертвами ДТП на Филиппинах 04:49
Трамп сменил место жительства в связи с налоговыми вопросами 04:33
Турция передала России 18 сирийских военнопленных 04:30
Южнокорейский вертолет упал рядом с архипелагом Токто в Японском море 04:00
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании 03:55
Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США 03:04
Колумбийская Avianca перестала летать на Кубу 02:47
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово 02:38
США ввели новые санкции в отношении Ирана 02:10
Самолет при аварийной посадке врезался в автомобиль во Флориде 01:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
01.11.2019 07:20
Рубрика: Спорт

СМИ: Массимо Каррера может возглавить "Удинезе"

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может в скором времени возглавить клуб Серии А "Удинезе".
Фото: REUTERS/SHAMIL ZHUMATOV Фото: REUTERS/SHAMIL ZHUMATOV
Фото: REUTERS/SHAMIL ZHUMATOV

Новости о том, что экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера вот-вот возглавит в Италии тот или иной клуб появляются с завидным постоянством. Совсем недавно любимцу спартаковских болельщиков предрекали место в "Дженоа", но и там, в итоге, отдали предпочтение другому наставнику. И вот новое известие - Каррера может возглавить "Удинезе".

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера откроет собственный сайт

Как сообщает Sky Sport Italia, из-за неудачного старта в новом сезоне руководство "Удинезе" рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игора Тудора. В числе тех, кто претендует на этот пост, называют Франческо Гвидолина, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. Также СМИ утверждают, что этот пост может занять и Каррера, который никак не может найти новую работу уже больше года.

Впрочем, шансов на назначение именно Карреры не так много - у него гораздо меньше опыта, чем у конкурентов, а победа в чемпионате и Суперкубке России вряд ли является достаточным для того, чтобы принять клуб Серии А.

Спорт Футбол Вокруг футбола
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве экс-мэра Киселевска
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США
Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"