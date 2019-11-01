СМИ: Массимо Каррера может возглавить "Удинезе"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может в скором времени возглавить клуб Серии А "Удинезе".

Новости о том, что экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера вот-вот возглавит в Италии тот или иной клуб появляются с завидным постоянством. Совсем недавно любимцу спартаковских болельщиков предрекали место в "Дженоа", но и там, в итоге, отдали предпочтение другому наставнику. И вот новое известие - Каррера может возглавить "Удинезе".

Как сообщает Sky Sport Italia, из-за неудачного старта в новом сезоне руководство "Удинезе" рассматривает вариант с увольнением главного тренера Игора Тудора. В числе тех, кто претендует на этот пост, называют Франческо Гвидолина, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино. Также СМИ утверждают, что этот пост может занять и Каррера, который никак не может найти новую работу уже больше года.

Впрочем, шансов на назначение именно Карреры не так много - у него гораздо меньше опыта, чем у конкурентов, а победа в чемпионате и Суперкубке России вряд ли является достаточным для того, чтобы принять клуб Серии А.