Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4961. Музыкальная композиция "Игорь Лапин - Убей хохла" продолжительностью 3 минуты 42 секунды, начинающаяся словами "Тупые марионетки с запада ..." и заканчивающаяся словами "... без него мир наш почище будет" (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 15.08.2019);

4962. Книга под названием "Иуда на ущербе", представленная в электронном виде в формате "doc", размер файла 191 кб, объем 47 страниц, начинающаяся со слов: "Настоящий фронт мировой войны. - Подозрительное молчание историков и комментаторов событий..." и заканчивающаяся словами: "...Глава Российского Фашистского Движения оказался прав во всех своих политических утверждениях, когда подчеркивал неизбежный конец иудо-демократической деспотии в мире. Издательство "НАШ ПУТЬ" (решение Находкинского городского суда Приморского края от 16.07.2019 и дополнительное решение Находкинского городского суда Приморского края от 01.08.2019);

4963. Видеозапись под наименованием "Мухаммад аль-Люхайдан - Наисильнейшее Дуа!!!", продолжительностью 5 минут 41 секунда, начинающийся изображением надписи "ТНЕ SALYAF www/youtube.com/The SALYAF" на темном фоне (сам текст молитвы начинается со слов: "Нет божества кроме тебя, Великого, Выдержанного...") и заканчивается надписью "О Аллах благослови и даруй мир нашему пророку Мухаммаду!" на фоне изображения гор и леса в тумане за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Центрального районного суда города Симферополя Республики Крым от 14.08.2019);

4964. Видеозапись "Хабюад управляет большинством стран мира! Здесь доказательства (Дэвид Дюк)", начинающаяся с демонстрации надписи на экране: "КАНАЛ "ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА" Хабад Любавич и еврейский шовинизм документальный фильм Дэвида Дюка" и заканчивающаяся словами: "Вместе мы отстоим нашу свободу и будущее наших детей". КАНАЛ "ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4965. Видеозапись "Что такое ГАВВАХ", начинающаяся с демонстрации надписи на экране "ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?" и заканчивающаяся словами: "А люди ли ОНИ? ЕВРЕИ" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4966. Видеозапись "УДАЛЯЮТ! ЗАПРЕЩЕННОЕ! Каббалист Лайтман Евреи правят миром и обворовывают гоев", начинающаяся со слов автора: "И когда я говорю с точки зрения кабалы, то для меня не существует Путин, Обама..." и заканчивающаяся словами: "...мы народ Израиля. Свобода воли существует только у нас" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4967. Аудиозапись "А. Харчиков (поет Высоцкий) - Почему Россией Правят Ж...", а также тест данной песни, начинающаяся со слов "Нашей Русью мы свой дом нарекали" и заканчивающаяся словами: "Чтобы не правили Россией жиды" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4968. Видеозапись под названием "282 статья Из запрещенной в СНГ книги Берл Лазара ЕВРЕЙСКАЯ РОССИЯ Перевод с и", начинающаяся и заканчивающаяся со словами текста: "Мало кто из гоев понимает и замечает...", "...спитом и тупом стаде хоть каплю самоуважения и национальную гордость" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4969. Видеозапись с названием "Доказательства. Путин строит Хазарию", начинающаяся со слов: "Россия захвачена евреями - жидами". "Путин Президент Хазарской республики", заканчивающаяся словами: "Задумайся о какой нации в России он беспокоится?" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4970. Видеозапись с названием "Уильям Пирс - евреи и талмуд", начинающаяся со слов: "Я, Уильям Пирс председатель национального альянса. В основе поведения и мировоззрения религозных евреев лежат несколько догм" и заканчивающаяся словами: "Наши злейшие враги это политик неевреи, ведь если бы не их сознательное добровольное пособничество, евреи не представляли бы для нас никакой угрозы. Подумайте над этим" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4971. Видеозапись с названием "Кто уничтожает европейцев", продолжительностью 4 минуты 7 секунд, начинающаяся со слов: "Я надеюсь, что в близком будущем" и заканчивающаяся словами: "мы должны отчистить нашу нацию от этой болезни" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4972. Видеозапись с названием "Россия в жидовской оккупации - Документальный фильм о непростой судьбе", начинающаяся со слов: "Политическая власть в России попала в руки евреев" и заканчивающаяся словами: "Человека похожего на Президента РФ В.В. Путина "либо провокация, придурки, придурки" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4973. Видеозапись с названием "Мультикультура", начинающаяся со слов: "Вот открывок из израильской телевизионной передачи..." и заканчивающаяся словами: "...Они заслуживают того, чтобы быть свободными" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4974. Видеозапись с названием "Евреи убивают детей", продолжительностью 20 минут 48 секунд, имеющая текст, начинающаяся со слов: "Есть некая темная вещь в нашем мире сегодня, которая намного древнее чем весь мир" и заканчивающаяся словами: "...Не оставляйте их без присмотра, особенно в период еврейских праздников Песах, Пурим, Ханука. Тем более в районах, где селятся евреи" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4975. Видеозапись с названием "Кто такие евреи (Девид Дюк)", начинающаяся со слов: "Если вы не еврей у меня для вас есть прекрасная новость..." и заканчивающаяся словами: "Время пришло, мир просыпается" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4976. Видеозапись с названием "РУССКИЙ, ОЧНИСЬ!!! СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ!!!", начинающаяся с воспроизведения музыкальной мелодии с изображением мужчины в очках и бородой, с надписью "В России 83% русских" и заканчивающаяся словами: "Мы русские с нами бог! Победа будет за нами!" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4977. Видеозапись с названием "Дэвид Дюк - Как евреи распостраняют порно (Евреи и сексуальная революция)", продолжительностью 14 минут 59 секунд, начинающаяся со слов: "Везде где на твоей планете вещают глобальные СМИ..." и заканчивающаяся словами: "...Защити свое наследие, защити своих людей и помоги изменить этот мир" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4978. Видеозапись с названием "Гитлер про евреев", продолжительностью 0 минут 51 секунда, начинающаяся со слов: "Напряжение в обществе и взаимной ненависти..." и заканчивающаяся словами: "...поскольку им нет разницы где обделывать свои дела" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4979. Видеозапись с названием "Русь превращают в Хазарию!", продолжительностью 14 минут 8 секунд, начинающаяся со слов: "Ход истории повторяется..." и заканчивающаяся словами "...значит главная битва не за горами" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4980. Видеозапись "Мясорубка для русских", начинающаяся со слов: "Мировое сообщество жидов и шабезговев" и заканчивающаяся словами: "Направьте свою энергию на решение проблемы в России, вследствие чего разрешаться проблемы и на Украине" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019);

4981. Информационный материал - книга под названием "Биография пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Уроки и наставления", автора Мустафа Ас-Сибаи, издательство Аль-Китаб, г. Санкт-Петербург, 2011. - 128 страниц, отпечатанная в типографии филиала ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК Идеал-Пресс" на основании заказа Р-601, за исключением цитат из Корана (решение Неверкинского районного суда Пензенской области от 14.08.2019);

4982. Аудиоматериал "Русь-Русь. Белая Раса. Очень красивая песня", имеющий размер 5,89 МБ (6 177 440 байт) общей продолжительностью 06 минут 25 секунд, начинающийся фразой "Ночь. Над Русью ночь..." и заканчивающийся фразой "...отомстить кровавым шакалам, выгнать чужестранных уродов!" (решение Ленинского районного суда г. Курска от 22.08.2019);

4983. Музыкальное произведение - аудиозапись "Абакан - Зиг Хайль!" продолжительностью 03 мин. 17 сек. начинается словами песни на русском языке, поет мужской голос: "В кровавой битве выживает сильнейший...", оканчивается словами: "...За родину борется арийский скинхед, за фюрера в бой, за Россию". Припев: "Зиг Хай (повторяется 6 раз) (решение Пресненского районного суда города Москвы от 14.08.2019);

4984. Музыкальное произведение - аудиозапись "Oi - зиг хай руки выше поднимай 88" продолжительностью 46 мин. 08 сек. начинается словами песни на русском языке, поет мужской голос: "Эту тему, Стасян, посвящаем всем, кто в околофутболе, всем, кто знает, что такое любовь к своей стране, всем патриотам и всем фа. Зиг Хай, пацаны.", оканчивается словами: "Пора за Россию-матушку глотку рвать!". Припев: "Зиг Хай, Зиг Хай, руки выше поднимай!" (повторяется 3 раза) (решение Пресненского районного суда города Москвы от 14.08.2019).

Список предоставлен Минюстом России