США ввели новые санкции в отношении Ирана

Госдеп США объявил о расширении санкций в отношении Ирана. Под ограничения попал и строительный сектор страны. Вводится запрет на продажу, поставку или передачу Тегерану различных металлов, графита и угля.

Также в черном списке оказались материалы (разновидности стальных труб, фольги и так далее), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

"Новые санкции ограничат возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия", - говорится в распространенном госдепом сообщении.