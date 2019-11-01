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01.11.2019 16:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Стал известен последний маршрут "ледяного человека"

Текст: Марина Бровкина
Исследователи узнали последний маршрут Этци - древнего человека, погибшего в Альпах около 5300 лет назад и превратившегося в ледяную мумию.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Ученым помог в этом мох, частички которого вмерзли в тело Этци, когда он умер. Об этом исследовании сообщил журнал PLOS ONE.

Ледяную мумию обнаружили туристы на севере Италии в районе Эцтальских Альп в 1991 году. Она находилась на высоте 3,2 тысяч метров над уровнем моря. Тело Этци хорошо сохранилось. Этому способствовала низкая температура.

Антропологи считают, что ему удалось дожить примерно до 45 лет. В те времена это был очень солидный возраст.

Этци был хорошо одет и обут. При нем был медный топор, полный набор снаряжения для стрельбы из лука и набор для разведения огня.

Фото: iStock
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Ученые скрупулезно исследовали ледяную мумию и получили много информации о древнем человеке. Например, стало понятно, почему умер Этци. Сегодня считается, что его убили альпийские горцы.

Есть и другая версия, согласно которой он погиб от переохлаждения организма. Антропологи выяснили, какими болезнями он страдал, меню его последней трапезы и даже расшифровали геном.

Новое исследование было посвящено видам мха, которые обнаружили в кишечнике и на одежде Этци. Их оказалось не меньше 75 видов, из них около 30 процентов происходят из того же района, где нашли мумию древнего человека.

Оставшиеся 70 процентов позволили понять, что последний путь Этци проходил через долину Шнальсталь. В других долинах, расположенных неподалеку, таких мхов не было.

Сейчас в этой долине расположен популярный горнолыжный курорт. А некоторые виды мхов, распространенные во время жизни Этци, растут здесь до сих пор.

Общество Наука
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