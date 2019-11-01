Страдающий от рака телеведущий назвал первые симптомы онкологии

Журналист и телеведущий из США 79-летний Алекс Требек выступил с обращением, в котором рассказал, что испытывал до того, как у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

Как передают зарубежные СМИ, один из первых признаков развития онкологии, который назвал Требек, - это постоянная боль в животе. Иногда она сопровождалась и болью в пояснице.

- Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы, - отметил журналист.

Также телеведущий отметил необъяснимую потерю веса, повышение уровня сахара в крови и пожелтение кожи. По словам Алекса Требека, сейчас он проходит второй курс химиотерапии (о диагнозе шоумен узнал весной 2019 года).

- Прогноз медиков не очень обнадеживает, но я собираюсь вести борьбу и дальше, - заявил журналист.