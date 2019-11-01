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01.11.2019 07:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Страдающий от рака телеведущий назвал первые симптомы онкологии

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Журналист и телеведущий из США 79-летний Алекс Требек выступил с обращением, в котором рассказал, что испытывал до того, как у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

Фото: iStock
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Как передают зарубежные СМИ, один из первых признаков развития онкологии, который назвал Требек, - это постоянная боль в животе. Иногда она сопровождалась и болью в пояснице.

- Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы, - отметил журналист.

Также телеведущий отметил необъяснимую потерю веса, повышение уровня сахара в крови и пожелтение кожи. По словам Алекса Требека, сейчас он проходит второй курс химиотерапии (о диагнозе шоумен узнал весной 2019 года).

- Прогноз медиков не очень обнадеживает, но я собираюсь вести борьбу и дальше, - заявил журналист.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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