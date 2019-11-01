Суд Польши отпустил россиянина, укравшего своих дочерей из приемной семьи

Суд Польши принял решение не разбивать семью и отпустил россиянина Дениса Лисова и трех его дочерей в Россию. Мужчина уже 3 ноября прилетит в Москву, а оттуда семейство отправится в Хабаровск, через свою пресс-службу сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Польше Лисов скрывался от властей Швеции, которые требовали вернуть детей в замещающую семью. История эта началась в 2012 году, когда россиянин с семьей переехал в Швецию. Спустя какое-то время случилось несчастье: жена Дениса заболела и попала в больницу. Тут же появились органы опеки и поместили детей в другую семью. Но отец не смирился с таким положением дел, и во время одного из визитов к дочкам забрал их и сбежал в Польшу. Там его задержал Интерпол.

Лисов обратился за помощью к Анне Кузнецовой. "Я очень рада благополучному разрешению этой истории. Конечно, благодарю судебные органы Польши за взвешенное решение в интересах детей, ситуация была непростая - человек оказался в трудной жизненной ситуации на территории чужого государства. Надеюсь, что теперь у них все будет хорошо. Мы уже связались с руководством Хабаровского края, на месте семье помогут обустроиться, окажут содействие в устройстве девочек в садик и школу", - цитирует пресс-служба омбудсмена.