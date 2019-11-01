Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал принятие резолюции об официальном начале процедуры импичмента палатой представителей конгресса.

"Крупнейшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

Белый дом тоже не остался в стороне и опубликовал свой комментарий к произошедшему. "Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. Нэнси Пелоси и безрассудная одержимость демократов этим незаконным процессом импичмента не навредят президенту Трампу; они навредят американскому народу. Вместо того, чтобы сосредоточиться на насущных проблемах... демократы каждый день предпочитают тратить время на фиктивный импичмент", - говорится в заявлении пресс-секретаря президента, распространенном на сайте Белого дома.

Ранее спикер нижней палаты Ненси Пелоси озвучила итоги голосования по резолюции о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. За принятие документа проголосовали 232 парламентария. Против высказались 196 законодателей. Примечательно, что среди противников инициативы оказались двое демократов, которые присоединились к республиканцам.