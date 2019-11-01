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01.11.2019 04:30
Рубрика: В мире

Турция передала России 18 сирийских военнопленных

Турция передала России 18 сирийских военнослужащих, взятых в плен на севере арабской республики (САР) вооруженными формированиями, поддерживающими Анкару. Об этом сообщает министерство обороны Турции. Отмечается, что сирийцы были задержаны 29 октября.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Сирийская армия перебросила бронетехнику в район границы с Турцией

Ранее журналисты телеканала "Аль-Арабия" рассказали о столкновениях турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками в населенном пункте Телль-Тамер на северо-востоке САР. Несколько солдат попали в плен. Двое из них были ранены. Военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь.

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