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Рубрика: Общество
Проект: В МГИМО - с "Российской газетой"

У школьников появился шанс поступить в МГИМО по льготе

Текст: Ксения Колесникова
Стартовал новый сезон олимпиады для школьников, которую уже девять лет подряд вместе проводят МГИМО и "Российская газета". Льготы она дает серьезные: победители и призеры получают 100 баллов на профильном ЕГЭ.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Причем при поступлении не только в МГИМО, но и другие ведущие вузы.

Участвовать могут школьники с 7 по 11 класс. Все, что нужно - зарегистрироваться на официальном сайте, подать заявку и написать эссе. А точнее - небольшую исследовательскую работу.

"Ребята! Мы понимаем, что вы захотите написать работу "правильно" и будете часто заглядывать в учебники. Это, конечно, хорошо. Но олимпиадное эссе - не обычное домашнее задание. Здесь вы выбираете тему, которую считаете важной и интересной. Не переписываете определения, а проявляете творческое начало - формулируете проблему, поставив исследовательский вопрос, стараетесь аргументировано ответить на него, делать логичные выводы", - подчеркивают в оргкомитете олимпиады.

Темы эссе? Очень разные: они рассчитаны на ребят, которые интересуются историей, политикой, социальными, правовыми и экономическими проблемами, развитием международных отношений.

Для 7-9 классов, например, есть такие вопросы: "Согласны ли вы, что князь Александр Невский всегда был "расчетливым, но не беспринципным политиком"? "Политика - вне морали?"

Фото: istockphoto.com
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Для 10-11 классов задания сложнее. Вот лишь несколько: "Гонка вооружений" в годы "холодной войны". Какие, на Ваш взгляд, успехи и просчеты были у Советского Союза?" "Эффективна ли политика санкций в современном мире?" " Необходима ли реформа ООН?" " Как Вы понимаете слова Махатмы Ганди: "Политика "око за око" в итоге ослепит весь мир"?" "Является ли робот (носитель искусственного интеллекта) полноценным субъектом права?" "Развитие безуглеродной энергетики: проблемы и перспективы".

Эссе принимаются на сайте олимпиады до 23:55 по московскому времени 10 января 2020 года. Кроме тем эссе в заданиях отборочного этапа есть подробная инструкция, как оформить работу, по каким критериям ее будут оценивать. Самое главное - никакого плагиата. За него эксперты сразу поставят "нули". Финалисты отборочного этапа будут объявлены в феврале, а 14 марта состоится очный финал.

Самым сильным ребятам придется защищать свои исследовательские работы в МГИМО: выступать, отстаивать свою точку зрения. Темы эссе смотрите на сайте МГИМО.

Кстати

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год одна из самых высоких в России. В этом году средний балл ЕГЭ - 96,2 балла. Так что победа в олимпиаде - это реальный шанс поступить для многих ребят.

Общество Образование Наука и образование МГИМО
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