В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

В тексте соответствующей статьи отмечается, что на рубль оказали большое влияние внешнеполитические и внешнеэкономические вызовы, такие как санкции со стороны Запада и снижение нефтяных котировок. Однако российская валюта успешно со всем этим справилась и перестала реагировать на политические изменения и колебания на мировом товарном рынке.

При этом, как отмечают авторы статьи, финансовая ситуация в РФ заметно улучшается. Рубль значительно укрепился в отношении к доллару и евро, поэтому в этом году его можно признать одной из сильнейших валют среди стран с развивающейся экономикой. Как объясняет издание, спрос на российскую национальную валюту вызван снижением доходности в развитых странах, спровоцированным монетарной политикой их центробанков, в то время как доходность рублевых активов для международных инвесторов остается весьма привлекательной.