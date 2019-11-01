В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму

В целом зима в России ожидается не холодной, с температурами преимущественно около и выше нормы, рассказал на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он уточнил, что насколько температура воздуха в различных регионах превысит норму, предсказать практически невозможно. Можно только говорить о фоне - положительном или отрицательном, но предсказать интенсивность аномалии невозможно, уточнил синоптик.

На вопрос о том, в каком цвете будет предстоящая зима, Вильфанд вспомнил историю, как однажды предсказал "розовое" лето. Он уточнил, что речь шла о цвете, которым пользуются синоптики при составлении карт. Яркий розовый цвет - это положительная аномалия, приглушенный розовый - это норма. "Тогда лето мы видели в розовом цвете, то есть в целом нормальное с небольшими положительными аномалиями", - уточнил синоптик.

В целом он отметил, что можно провести аналогию - этой зимой на синоптических картах тоже будут преобладать розовые цвета. Например, ноябрь будет очень теплым на азиатской территории страны, на всей остальной территории в пределах нормы. В декабре выше нормы ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. Ниже нормы на Дальнем Востоке и в Новосибирске.

В январе холодно может быть на севере и северо-западе, а теплее нормы - на севере Якутии. На остальной территории - в пределах нормы.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.