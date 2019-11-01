В Киеве подсчитали потери Украины от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Украины от сокращения транзита российского газа составят 0,6 процента и 0,9 процента ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка страны.

"Его (транзита российского газа - прим. "РГ") прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - говорится в сообщении.

Как ожидают в регуляторе, поставки сократятся с примерно 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд в 2020-м и 30 млрд к 2021 году. При этом не исключаются увеличение и снижение объемов транзита. На данный момент Украина получается получает около трех миллиардов долларов США в год благодаря транзиту.

Напомним, что действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. На данный момент РФ, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через украинскую территорию, но пока безрезультатно.