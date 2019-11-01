В Китае найдена каменная плита с детальным историческим текстом

Китайские археологи обнаружили в провинции Хэбэй на севере страны каменную плиту с текстом, описывающим историю создания, упадка и восстановления государственной академии Танъян при династии Цин (1644-1911 гг.)

Как сообщает агентство "Синьхуа", возраст плиты оценивается в 137 лет. Она была найдена в деревне Дацзя в уезде Синьхэ. Ее обнаружили сотрудники местного отдела охраны культурных реликвий.

Высота плиты составляет 2,45 метра, ширина - 0,9 метра, а толщина - 27 сантиметров. С обеих сторон она украшена изысканными узорами. На плите выбит текст, состоящий из 822 китайских иероглифов.

В нем подробно описана история, масштабы и процесс восстановления государственной академии Танъян. Описание настолько детальное, что оно может послужить настоящим справочником для исследования системы образования и народных обычаев при династии Цин.

Упомянутая в тексте академия Танъян была построена в 16-й год правления императора Канси. Это маньчжурский правитель вступил на престол в 1661 году в шестилетнем возрасте и правил до 1722 года.

Академия Танъян знавала хорошие и плохие времена. Ее неоднократно забрасывали и восстанавливали во времена правления императоров Цяньлуна и Цзяцина.

На восьмом году правления императора Гуансюя (правил с 1875 по 1908 гг.) глава округа Сунь Сикан перенес и перестроил академию. По его приказу история академии была выбита на каменной плите. Он же создал фонд для найма учителей и развития местной системы образования.

Академия существовала за счет средств, которые жертвовали чиновники и простые граждане. Она была одной из самых масштабных для своего времени и оказала огромное влияние на статус уезда Синьхэ, который стал одним из центров образования и какое-то время даже носил название уезд Танъян.