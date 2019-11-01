В Кремле прокомментировали идею Киева о "репарациях" за Донбасс

В Кремле дали оценку заявлению министра по инфраструктуре Украины Владислава Криклия о том, что Россия должна заплатить "репарации" за разрушенный Донбасс.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, кто начал войну на Донбассе и где находится Донбасс. Россия - не сторона и не участник конфликта, это внутриукраинский конфликт", - напомнил представитель Кремля.

"Россия с другими столицами в настоящее время делает все возможное для оказания содействия в урегулировании проблемы", - подчеркнул Песков.