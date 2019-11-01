В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом

Власти ЛНР завершили мероприятия по разведению сил и средств на линии соприкосновения в районе села Золотое. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила, в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств", - цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

По словам представителя, ЛНР теперь ожидает от миссии ОБСЕ информацию о ситуации с разведением со стороны Украины.