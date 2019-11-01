В Республике Сербской установят монумент русско-сербской дружбе

Новости

Против Кличко возбудили уголовное дело 21:24
Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции 21:24
Скандал в Одессе: дети из приюта рассказали, как над ними издевались 21:21
Российский танцевальный дуэт наказали за оторвавшуюся пуговицу 21:09
В центре Москвы из пожара спасли сову и 31 человека 20:57
Беларусь и Узбекистан выполнили дорожную карту сотрудничества на треть 20:37
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео 20:32
Минстрой предложил изменить условия для улучшения жилья молодых семей 20:27
Аксенов назвал слабоумием призыв НАТО вернуть Крым Украине 20:25
Пассажир аварийно севшего в Тюмени самолета рассказал подробности ЧП 20:24
Самарин первым прыгнул лутц и флип в 4 оборота в короткой программе 20:23
Патриарх Кирилл подписал грамоту единства Архиепископии западноевропейских приходов РПЦ 20:13
Макгрегору вынесли приговор за избитого пожилого человека в пабе 20:11
Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за отваливающегося спойлера 20:04
В аэропорту Тюмени проверят систему отпугивания птиц после ЧП с самолетом 19:52
На юго-востоке Москвы у мужчины украли сумку с 5 млн рублей 19:36
В Петербурге заложили две новые малошумные подводные лодки 19:15
В Хакасии семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки 19:13
Названа причина отказа двигателя у пассажирского самолета в Тюмени 19:13
Следователи начали проверку аварийной посадки самолета в Тюмени 18:55
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США 18:55
Новый Renault Duster оказался опасен для детей 18:50
Суд Польши отпустил россиянина, укравшего своих дочерей из приемной семьи 18:35
Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени 18:33
Врачи рассказали, как правильно выбирать и носить шапку 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 20:58
Рубрика: В мире

В Республике Сербской установят монумент русско-сербской дружбе

Текст: Александр Борисов (Билеча, Республика Сербская)
В городе Билеча, расположенном в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, 1 ноября был совершен парастас по захороненным здесь на местном кладбище русским казакам, прибывшим на Балканы в составе Второго Донского кадетского корпуса (с 1920 по 1935 годы). Здесь же российский архитектор Илья Мишанин возводит монумент под названием "Братство", символизирующий крепость русско-сербской дружбы.
Захоронения казаков и добровольца в городе Билеча. Фото: Алексанр Борисов / РГ Захоронения казаков и добровольца в городе Билеча. Фото: Алексанр Борисов / РГ
Захоронения казаков и добровольца в городе Билеча. Фото: Алексанр Борисов / РГ

В интервью "Российской газете" Милана Бабич, профессор сербского языка и координатор акции "Бессмертный полк" в Республике Сербской, в качестве аргумента, подтверждающего неразрывность связей между Россией и РС, привела бережное отношение сербов к могилам казаков на кладбище города Билеча, в том числе - генерала Николая Кучерова, а также российского добровольца Сергея Мелешко, сложившего голову за сербских братьев уже в ходе югоконфликта в 1992 году. "Белогвардейцы оставили огромный след в истории Югославии, привнеся духовность и русскую культуру на данные просторы. Этот аспект совместной истории требует особого изучения и, несомненно, поддержки из Москвы", - считает профессор.

Фото: Александр Борисов
Демонизация сербов - часть западной политики на Балканах

Между тем в своей книге "А душу убить не смогли" журналистка Мира Лолич-Мочевич приводит ответ Патриарха Сербского Иринея на вопрос, как могут живущие поколения отдать свой долг предкам: "Первое разумное решение - не забывать, что предки пожертвовали свои жизни, и знать, где упокоились их кости. Великий грех - забыть о жертвах, которые наши братья принесли за Отечество, за все, что для них свято, и за свободу. Свободу я ставлю на последнее место, но она - одна из главных ценностей, которые вдохновляли наших людей, и они были готовы бороться, переносить страдания и идти на смерть за величайший дар, данный человеку Богом - за свободу".

В этой связи стоит особо отметить деятельность российского скульптора Ильи Мишанина, прибывшего в Республику Сербскую по приглашению главы организации "Рассвет" Миодрага Люмо для возведения монумента в городе Билеча. "Эта скульптура будет называться "Братство", символизировать братские объятия серба и русского. Наше объятие должно быть как этот камень: твердым, сильным и крепким… По-другому не умеем и не должны", - цитирует слова мастера "Радио Требинье".

Следует отметить, что в Республике Сербской открыто заявляют о важности расширения всестороннего взаимодействия с Россией, в частности, одним из ярких представителей такой позиции выступает всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

"Что связывает нас (сербов) с русскими? Это то, что мы никогда не были рабами, - цитирует заявление прославленного артиста и музыканта портал Искра. - Этот факт редко упоминается в нашей историографии, лишь время от времени. Я думаю, что где-то в этом и есть секрет нашего выживания, конечно, помимо Церкви, которой удавалось "тихим огнем", как говорил Иво Андрич сохранять наши язык и культуру. Таким образом, сербский народ никогда не был порабощен, но платил дань".

Напомним, что Эмир Кустурица официально занял пост советника сербского члена в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика, после чего поделился с корреспондентом "Российской газеты" своим видением перспектив развития отношений с Россией.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эмир Кустурица: Русские и сербы никогда не были рабами

"Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - отметил он, добавив, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". В этой связи он высказал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал Эмир Кустурица. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов
Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"
Свидетель по делу МН17 рассказал, что ему обещали за нужные сведения