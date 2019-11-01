В Республике Сербской установят монумент русско-сербской дружбе

В городе Билеча, расположенном в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, 1 ноября был совершен парастас по захороненным здесь на местном кладбище русским казакам, прибывшим на Балканы в составе Второго Донского кадетского корпуса (с 1920 по 1935 годы). Здесь же российский архитектор Илья Мишанин возводит монумент под названием "Братство", символизирующий крепость русско-сербской дружбы.

В интервью "Российской газете" Милана Бабич, профессор сербского языка и координатор акции "Бессмертный полк" в Республике Сербской, в качестве аргумента, подтверждающего неразрывность связей между Россией и РС, привела бережное отношение сербов к могилам казаков на кладбище города Билеча, в том числе - генерала Николая Кучерова, а также российского добровольца Сергея Мелешко, сложившего голову за сербских братьев уже в ходе югоконфликта в 1992 году. "Белогвардейцы оставили огромный след в истории Югославии, привнеся духовность и русскую культуру на данные просторы. Этот аспект совместной истории требует особого изучения и, несомненно, поддержки из Москвы", - считает профессор.

Между тем в своей книге "А душу убить не смогли" журналистка Мира Лолич-Мочевич приводит ответ Патриарха Сербского Иринея на вопрос, как могут живущие поколения отдать свой долг предкам: "Первое разумное решение - не забывать, что предки пожертвовали свои жизни, и знать, где упокоились их кости. Великий грех - забыть о жертвах, которые наши братья принесли за Отечество, за все, что для них свято, и за свободу. Свободу я ставлю на последнее место, но она - одна из главных ценностей, которые вдохновляли наших людей, и они были готовы бороться, переносить страдания и идти на смерть за величайший дар, данный человеку Богом - за свободу".

В этой связи стоит особо отметить деятельность российского скульптора Ильи Мишанина, прибывшего в Республику Сербскую по приглашению главы организации "Рассвет" Миодрага Люмо для возведения монумента в городе Билеча. "Эта скульптура будет называться "Братство", символизировать братские объятия серба и русского. Наше объятие должно быть как этот камень: твердым, сильным и крепким… По-другому не умеем и не должны", - цитирует слова мастера "Радио Требинье".

Следует отметить, что в Республике Сербской открыто заявляют о важности расширения всестороннего взаимодействия с Россией, в частности, одним из ярких представителей такой позиции выступает всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

"Что связывает нас (сербов) с русскими? Это то, что мы никогда не были рабами, - цитирует заявление прославленного артиста и музыканта портал Искра. - Этот факт редко упоминается в нашей историографии, лишь время от времени. Я думаю, что где-то в этом и есть секрет нашего выживания, конечно, помимо Церкви, которой удавалось "тихим огнем", как говорил Иво Андрич сохранять наши язык и культуру. Таким образом, сербский народ никогда не был порабощен, но платил дань".

Напомним, что Эмир Кустурица официально занял пост советника сербского члена в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика, после чего поделился с корреспондентом "Российской газеты" своим видением перспектив развития отношений с Россией.

"Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - отметил он, добавив, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". В этой связи он высказал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал Эмир Кустурица. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".