В России начнут продавать растительное мясо из сверчков

В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.

Речь идет о продукции компании Beyond Meat, инвесторами которой выступают основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, экс-гендиректор McDonald's Дон Томпсон. В 2019 году компания провела первую публичную продажу акций и привлекла к проекту 240 миллионов долларов.

Растительное мясо будут продавать в виде котлет. Их можно использовать для приготовления бургеров. Мясо изготовлено из гороха, воды, рапсового масла. Как сообщал Bloomberg, недавно в Beyond Meat начали использовать также муку из сверчков, отходы от какао-бобов и коноплю.

Кстати, бургеры Beyond Meat уже какое-то время предлагаются в московских ресторанах. А с 5 ноября их начнут продавать в магазинах сети "Азбука вкуса". Упаковка с двумя котлетами весом 227 граммов будет стоить 750 рублей. Значит, килограмм обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Пока сеть планирует продавать в месяц около тысячи упаковок.

Поставщики растительных котлет намерены сотрудничать и с другими ритейлерами, а также запустить на рынок сосиски Beyond Sausage и фарша Beyond Beef. Сами ритейлеры говорят, что такая продукция будет востребована из-за растущей популярности вегетарианства и пропаганды здорового образа жизни. Популярность растительных заменителей мяса растет и потому что все больше потребителей видят опасность антибиотиков, гормонов роста и других вредных компонентов в "животном" мясе. Кроме этого, в растительном бургере практически нулевой уровень холестерина. Кстати, растительное мясо сейчас продается во многих магазинах Европы.

И уже сейчас, отмечают эксперты, можно уверенно говорить о том, что производство растительного мяса становится успешным инвестиционным проектом.

Покупателям и контролирующим органам в целом стоит приготовиться к появлению синтезированной еды, предупреждают эксперты. Продажу вопперов с "искусственной" котлетой недавно запустила всемирная сеть "Бургер Кинг".

Продукт называют вегетарианским, поскольку готовится котлета из растительного сырья. Но для придания вкуса и вида мяса в нее добавляют гемы - обогащенные железом протеины. Получают гемы из корней сои, а для массового производства используют дрожжи.

В будущем, прогнозируют эксперты, для производства растительного мяса производители будут использовать насекомых, ресурсы моря и микробиоту - совокупность различных микроорганизмов. Население планеты растет, ресурсы истощаются, и надо будет искать новые способы удовлетворения потребности людей в еде.