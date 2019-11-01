В России начнут продавать растительное мясо из сверчков

Новости

Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду Нарьян-Мара 15:21
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо из древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
В Китае найдена каменная плита с детальным историческим текстом 14:50
Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс 14:49
В Киселевске проверят связь убийства экс-мэра с налетами в соседнем городе 14:46
Косачев назвал неприемлемыми требования к РФ платить репарации за Донбасс 14:44
Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов 14:38
В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка 14:38
В Надыме подростки избили инвалида 14:36
Названа стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи 14:24
Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург 14:20
Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти 14:20
В Дагестане два человека погибли в ДТП на трассе 14:17
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино назовут 5 ноября 14:11
Во Владимирской области загорелись торговые ряды 14:04
В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании 14:01
В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции 14:00
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур 14:00
В Нарьян-Маре задержали охранника, пропустившего убийцу в детский сад 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 14:00
Рубрика: Экономика

В России начнут продавать растительное мясо из сверчков

Текст: Алена Узбекова
В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Речь идет о продукции компании Beyond Meat, инвесторами которой выступают основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, экс-гендиректор McDonald's Дон Томпсон. В 2019 году компания провела первую публичную продажу акций и привлекла к проекту 240 миллионов долларов.

Растительное мясо будут продавать в виде котлет. Их можно использовать для приготовления бургеров. Мясо изготовлено из гороха, воды, рапсового масла. Как сообщал Bloomberg, недавно в Beyond Meat начали использовать также муку из сверчков, отходы от какао-бобов и коноплю.

Фото: iStock
Ученые рассказали, как связаны вегетарианство и уровень IQ

Кстати, бургеры Beyond Meat уже какое-то время предлагаются в московских ресторанах. А с 5 ноября их начнут продавать в магазинах сети "Азбука вкуса". Упаковка с двумя котлетами весом 227 граммов будет стоить 750 рублей. Значит, килограмм обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Пока сеть планирует продавать в месяц около тысячи упаковок.

Поставщики растительных котлет намерены сотрудничать и с другими ритейлерами, а также запустить на рынок сосиски Beyond Sausage и фарша Beyond Beef. Сами ритейлеры говорят, что такая продукция будет востребована из-за растущей популярности вегетарианства и пропаганды здорового образа жизни. Популярность растительных заменителей мяса растет и потому что все больше потребителей видят опасность антибиотиков, гормонов роста и других вредных компонентов в "животном" мясе. Кроме этого, в растительном бургере практически нулевой уровень холестерина. Кстати, растительное мясо сейчас продается во многих магазинах Европы.

И уже сейчас, отмечают эксперты, можно уверенно говорить о том, что производство растительного мяса становится успешным инвестиционным проектом.

Покупателям и контролирующим органам в целом стоит приготовиться к появлению синтезированной еды, предупреждают эксперты. Продажу вопперов с "искусственной" котлетой недавно запустила всемирная сеть "Бургер Кинг".

Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда
Когда введут вегетарианское питание в российской армии

Продукт называют вегетарианским, поскольку готовится котлета из растительного сырья. Но для придания вкуса и вида мяса в нее добавляют гемы - обогащенные железом протеины. Получают гемы из корней сои, а для массового производства используют дрожжи.

В будущем, прогнозируют эксперты, для производства растительного мяса производители будут использовать насекомых, ресурсы моря и микробиоту - совокупность различных микроорганизмов. Население планеты растет, ресурсы истощаются, и надо будет искать новые способы удовлетворения потребности людей в еде.

Экономика Товары и цены Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс
Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента