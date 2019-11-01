В России подешевели смартфоны Xiaomi и Samsung

Компания Samsung объявила о проведении "Черной пятницы" для российских пользователей. В рамках акции снижены цены на смартфоны и другие продукты.

Так, например, топовый Galaxy S10+ в керамическом корпусе с терабайтом памяти можно приобрести за 99990 рублей вместо стандартных 124990. Цены снижены и на другие модели - Galaxy S10 доступен за 59990 рублей (прежняя цена - 68990), стандартный Galaxy S10+ за 69990 рублей (вместо прежних 76990).

Бюджетные модели подешевели не так заметно, но примерно на столько же в процентном выражении. Так, Galaxy A50 можно приобрести за 16990 рублей вместо 19990, Galaxy A30 упал в цене с 17990 до 13990 рублей, Galaxy A20 - с 13990 до 11990 рублей. В акции также участвуют планшетные компьютеры и умные часы. Аттракцион неслыханной щедрости закончится 4 ноября.

Одновременно с Samsung о снижении цен на смартфоны заявил один из конкурентов - Vivo. Компания обещает скидки на смартфоны от двух до семи тысяч рублей.

На сайте еще одного конкурента, Xiaomi, также сообщается о снижении цен - правда, лишь на избранные модели смартфонов - Redmi 6A, Redmi 7A и Mi 9. По всей видимости, компания намерена приберечь главные ценовые предложения для распродажи 11.11 на AliExpress.