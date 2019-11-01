В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции

1 ноября, как и планировалось, российская военная полиция приступила к совместному с пограничной службой Турции патрулированию сирийско-турецкой границы.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что эта операция началась в пятницу в 12.15. Первый совместный патруль выехал с таможенного перехода Дербисия в западном направлении. В этой колонне - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции, а также бронеавтомобили "Kirpi" турецкой погранслужбы. Всего к контролю прилегающей к границе зоны безопасности привлечено 9 единиц военной техники. Безопасность патруля, в том числе, обеспечивает наш бронетранспортер БТР-82.

Общая протяженность маршрута, по данным Минобороны РФ, составит более 110 километров. Ранее со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эродогана сообщалось, что первоначально глубина патрулирования составит 7 километров от линии границы.

Напомним, что совместное патрулирование организовано в рамках реализации Меморандума, подписанного 22 октября в Сочи президентами России и Турции.

Согласно тем же договоренностям, наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.