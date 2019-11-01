В Совете Федерации наградили детей-героев

Каждый год накануне Дня народного единства в верхней палате российского парламента проходит награждение детей и подростков, совершивших геройские поступки. Ребята уже получали награды из рук глав МЧС, МВД, Российского союза спасателей, теперь эстафету приняла Росгвардия. Двадцать юных героев прибыли в Москву, где для них была организована культурно-развлекательная программа. В пятницу состоялось вручение медалей "За мужество в спасении" и подарков от Совета Федерации и Росгвардии.

"Вот уже в шестой раз мы проводим торжественную церемонию награждения детей, совершивших героические поступки, кто в трудной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа", - сказала в начале церемонии председатель СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, за год в палату поступило 215 представлений из 54 субъектов Федерации. Не все смогли приехать в Москву, но никто не будет обойден вниманием - глава Совфеда попросила сенаторов вместе с Росгвардией и региональными органами власти провести такие же торжественные церемонии в каждом субъекте РФ, "чтобы обязательно награда нашла каждого героя и чтобы как можно больше людей узнали о подвигах ребят".

Как отметил замглавы Росгвардии Олег Плохой, "подвиг не знает возраста". Действительно, среди награжденных и первоклассники, и ребята много старше, каждый из которых совершил то, что под силу не каждому взрослому.

Вот несколько историй.

Восьмилетняя Ангелина Пясковская из Приморья в ноябре прошлого году вытащила из воды двоих восьмилетних мальчишек, которые играли на еще не окрепшем льду. Глядя на эту хрупкую девчушку с косичками, трудно представить, как она (тогда - первоклашка 7-ми лет) смогла проползти по льду и выволочь из полыньи ребят старше и больше себя. Когда юную героиню спросили, о чем она думала в этот момент, Ангелина ответила: "Спасти! Их нужно спасти!"

Ее ровесник из Дагестана Муслим Далгатов сам оказался в смертельной опасности, когда вместе с другом сорвался с 70-метрового обрыва в реку Акташ. Мальчик сломал руку при падении, а его товарищ потерял сознание. Несмотря на боль от перелома и ушибов, Муслим смог вытащить друга из реки и, когда тот пришел в себя, довести до дороги, где их заметил сотрудник полиции и отвез в больницу. Мама юного джигита рассказывает, что он растет очень самостоятельным и не позволяет разговаривать с собой, как с ребенком - только как со взрослым мужчиной.

Ярославец Алексей Дроздов сделал то, что, наверное, мечтают совершить многие мальчишки, но на что отваживаются далеко не все взрослые - задержал преступника. Проходя по улице, он услышал звон битого стекла и крик. Оказалось, что злоумышленник ударил женщину бутылкой и пытался ограбить. Алексей оттолкнул преступника и не дал ему сбежать, удерживал до приезда полиции, хотя грабитель отбивался и даже пытался душить парня. За этот поступок 16-летнему Алексею Дроздову объявлена благодарность руководства Следственного комитета РФ по Ярославской области "за проявленное мужество, смелые и решительные действия при задержании опасного преступника", а его родителям - "за воспитание сына, настоящего гражданина и патриота Отечества".

Впечатлила участников церемонии и история братьев Альберта (14 лет) и Андрея (11 лет) Большаковых из Нижневартовска. К их сестре на улице подошел неизвестный и силой увел девочку в подъезд, ребята бросились за ним, по лаю собаки определили, в какой квартире укрылся злоумышленник и стали колотить в дверь. Как только дверь открылась, один схватил рыдающую сестру, а второй бросился на преступника, чтобы дать им убежать. Позже мужчина был признан виновным и осужден.

Примечательно, что в эпоху сториз, лайков и шеров не все подростки спешат сообщить миру о своих подвигах. Десятиклассник Эдуард Бардуев из Бурятии спас от собаки маленькую Дарину. Огромная псина повалила ребенка на землю и успела укусить. Эдуард отогнал животное камнями и палками, проводил девочку домой. О случившемся Эдуард скромно умолчал, его мама все узнала от соседей. Парень просто не хотел ее волновать.

Точно так же повели себя 12-летние астраханцы Анатолий Зикеев и Алексей Ломакин. Они спасли одноклассника, которому пришлось выскочить на лед, потому что хулиганы швырнули туда его рюкзак. Лед не выдержал, и мальчик оказался в холодной воде. Если бы не одноклассники, исход этой истории был бы трагичным. Анатолий и Алексей ничего не рассказали родителям, об их поступке семьям сообщил классный руководитель.

"Всех нас переполняет гордость за этих замечательных ребят, - сказала Валентина Матвиенко по окончании церемонии награждения. - Вы теперь пример для своих одноклассников, вы должны всегда быть лучшими".

Затем состоялся небольшой концерт для юных героев. Их поздравили певица Диана Гурцкая, народный артист России Владимир Романов, детский хор при Академическом ансамбле песни и пляски Росгвардии и кадеты президентского училища им. М.А.Шолохова.