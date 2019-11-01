В старейшем лесу Англии нашли таинственный 4000-летний круглый объект

В Великобритании сотрудники археологической службы городского совета Глостершира провели воздушную съемку при помощи лидара и обнаружили древний каменный круг, который оказался ранее неизвестным памятником бронзового века.

Об открытии сообщает BBC News. Необычную и явно рукотворную кольцевую каменную структуру еще несколько лет назад в лесу Дин, одном из старейших лесов Англии, обнаружил археолог Джон Хойл.

Он предположил, что найденный объект является остатками орудийной установки времен Второй мировой войны. Однако проведенное затем исследование позволило датировать объект. Оказалось, что он был возведен между 2500 и 1500 годами до н.э.

Получить больше информации при помощи наземных раскопок не удалось. И тогда археологи произвели воздушную съемку при помощи лидара - относительно новой технологии, позволяющей сканировать местность.

Полученные снимки помогли идентифицировать загадочный объект, а также определить его размеры. Оказалось, что это так называемая кольцевая пирамида - предположительно, место для проведения ритуальных церемоний, представляющее собой каменный круг.

Подобные древние сооружения уже встречались в других графствах Англии, но это первая кольцевая пирамида, обнаруженная в Глостершире. Ее диаметр составляет около 25 метров. Пирамида окружена пятиметровой полосой из белого щебня. Также по ее периметру было установлено не менее десять белых камней, высота каждого из которых не превышала одного метра.

"Никто точно не знает, для чего использовались кольцевые пирамиды, - говорит Джон Хойл. - Некоторые из них были найдены рядом с захоронениями. Часто в таких местах находят остатки древесного угля, что намекает на проведение ритуалов, связанных с огнем".