В WhatsApp для Android появилась полезная функция

Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.

Ранее аналогичная функция была реализована в версии WhatsApp для iOS - блокировка работает и с Touch ID, и с Face ID.

Включить блокировку по отпечатку пальца в приложении WhatsApp для Android можно в разделе настроек, выбрав пункты "Аккаунт - Приватность - Блокировка отпечатком пальца".

При желании пользователь может выбрать период автоматической блокировки - по прошествии одной минуты или получаса неактивности. Возможность принимать звонки сохранится и на заблокированном мессенджере.