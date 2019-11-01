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В WhatsApp для Android появилась полезная функция

Текст:   Антон Благовещенский
01.11.2019,  
15:21
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.

Ранее аналогичная функция была реализована в версии WhatsApp для iOS - блокировка работает и с Touch ID, и с Face ID.

Включить блокировку по отпечатку пальца в приложении WhatsApp для Android можно в разделе настроек, выбрав пункты "Аккаунт - Приватность - Блокировка отпечатком пальца".

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При желании пользователь может выбрать период автоматической блокировки - по прошествии одной минуты или получаса неактивности. Возможность принимать звонки сохранится и на заблокированном мессенджере.

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