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30.10.2019 22:58
Рубрика: Спорт

"Горячий" Свечников

19-летний россиянин Андрей Свечников забил гол-шедевр в НХЛ
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8004)
Очередной игровой день регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге прошел под знаком россиян. Александр Овечкин и Александр Радулов выдали лучшие матчи в сезоне, а Андрей Свечников и вовсе переписал историю НХЛ, забив уникальный гол.

- Я тренировал этот бросок буквально сегодня утром, - улыбался Свечников репортерам после матча с "Калгари". 19-летний россиянин, выбранный в прошлом году "Каролиной Харрикейнз" под общим вторым номером драфта, в этот вечер сделал то, чего не мог раньше ни один хоккеист в НХЛ, хотя пытались многие. Андрей, находясь за чужими воротами, поднял шайбу на крюк клюшки и закинул в сетку молниеносным движением. Многие зрители поначалу даже не поняли, что произошло, и только когда показали повтор, болельщики, да и эксперты, ахнули от восторга. Такой гол требует феноменального мастерства, и он тут же попал во все хит-парады главных моментов дня в НХЛ. К слову, похожий гол в стиле "лакросс" на чемпионате мира-2011 в ворота нашего Константина Барулина провел финский форвард Микаэль Гранлунд.

Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС
Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Свечников рассказал, что отрабатывает этот бросок на каждой тренировке вместе с наставником "Харрикейнс" Родом Бриндамуром. "Он пасует мне, когда я стою за воротами, и я отрабатываю это движение". Сам Бриндамур признался, что ни капли не удивлен такому голу: "Это был просто вопрос времени. Рано или поздно это должно было произойти".

Гол Свечникова деморализовал "Калгари". Чуть позже Андрей броском со средней дистанции оформил дубль и принес "Каролине" волевую победу - 2:1.

Тем временем Александр Овечкин был неудержим в матче с "Торонто". "Вашингтон" выиграл - 4:3, а российский капитан "столичных" поучаствовал во всех четырех шайбах - два гола и две передачи.

"Проснулся" и неудачно начавший сезон Александр Радулов. Форвард "Далласа" сделал хет-трик в матче с "Миннесотой" и добавил к нему голевой пас. Это помогло клубу из Техаса выиграть - 6:3. Радулов признан первой звездой матча, а Овечкин - игрового дня.

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