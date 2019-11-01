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01.11.2019 17:15
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Текст: Ольга Игнатова
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На 10 суток вперед прогнозировать погоду синоптики начнут не раннее 2025-2026 годов. По словам Вильфанда, речь идет не только о технических возможностях. Технологию расчета погоды надо еще научно обосновать.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Например, зимние прогнозы составляются с большей точностью. Это связано с тем, что наблюдается перемещение воздушных масс вдоль земной поверхности, так называемая адвекция.

Летом же наблюдается конвекция, то есть перемещение насыщенных воздушных масс в более высокие слои атмосферы, которые вызывают ветер и осадки. А осадки вообще крайне сложно спрогнозировать, потому что они быстро перемещаются и имеют локальный характер. В одной части города скапливаются облака и начинается ливень, в другой светит солнце. Поэтому долгосрочные прогнозы по осадкам точными бывают редко.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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