Вильфанд рассказал о шести временах года

Настоящая зима в средней полосе России наступит еще не скоро. Пока стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой, рассказал на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Разработали технологию предзимья наши отечественные ученые - это период, который длится с середины октября примерно до 15-20 декабря. "И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой", - пояснил Вильфанд.

В Москве устойчивый переход через ноль - когда уже и ночные, и дневные температуры становятся отрицательными - происходит в последней декаде ноября. Устойчивый же снежный покров формируется 27-28 ноября. Но при этом синоптик особо подчеркнул, что не стоит воспринимать так, что и в нынешнем году снег и холод придут именно в этих числах.

Пока точного долгосрочного прогноза нет. В Москве конец ноября ожидается в пределах нормы. Теплее нормы ноябрь будет на азиатской территории страны (в частности, в Сибири, на Дальнем Востоке). "Зима придет обязательно, но она будет изменчива", - пообещал синоптик.

Что касается еще одного сезона, то, по словам Вильфанда, это предлетье. Оно начинается в середине марта и продолжается до середины мая. Таким образом, синоптики делят год не на четыре, а на шесть сезонов.