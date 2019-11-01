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01.11.2019 18:30
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как правильно выбирать и носить шапку

Текст: Руслан Мельников
Специалисты считают, что головной убор необходимо правильно выбирать и носить. При этом прогулки в холодную погоду без шапки могут привести к печальным последствиям.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В частности, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская отмечает, что отсутствие шапки может стать причиной развития менингита.

"Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться", - говорит она.

При этом от теплых наушников проку будет немного, поскольку они не закрывают лоб. А по словам врача-трихолога Ольги Кохас, от мороза может произойти спазм капиляров, питающих волосы, что теоретически приводит к выпадению волос.

Фото: Reuters
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Также специалисты дают рекомендации по выбору шапок. При температуре от -5 до -10 градусов лучше носить трикотажную шапку, например, из тонкой шерсти. А вот синтетики надо избегать. При более низких температурах нужно пользоваться шапкой утепленной, например, войлоком.

"Голова не должна чрезмерно нагреваться, иначе голова будет потеть, может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но может влиять и на головной мозг, и вызвать головные боли, потому что температура головного мозга повышается", - говорит врач-терапевт Виктор Лишин.

В помещениях или транспорте шапки следует снимать. В противном случае кожа головы тоже будет потеть и на шапке, которую принято стирать не очень часто, могут скопиться грибки и бактерии, раздражающие кожу и вызывающие перхоть.

"Идеально, если в арсенале есть несколько шапок, две-три, пока одна в стирке, другую носим", - говорит Ольга Кохас.

Мнение экспертов публикует РИА Новости.

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