ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.

"Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет 3,579128 млрд долларов в год", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что Пекин вправе просить Орган по разрешению споров ВТО о приостановке "уступок или других обязательств на уровне", который не будет превышать указанную сумму.

Напомним, что отношения США и Китая ухудшились в 2018 году после того, как Вашингтон начал повышать таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров. Пекин ответил зеркальными мерами и ввел пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов.