Новости

В аэропорту Тюмени проверят систему отпугивания птиц после ЧП с самолетом 19:52
На юго-востоке Москвы у мужчины украли сумку с 5 млн рублей 19:36
В Петербурге заложили две новые малошумные подводные лодки 19:15
В Хакасии семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки 19:13
Названа причина отказа двигателя у пассажирского самолета в Тюмени 19:13
Следователи начали проверку аварийной посадки самолета в Тюмени 18:55
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США 18:55
Новый Renault Duster оказался опасен для детей 18:50
Суд Польши отпустил россиянина, укравшего своих дочерей из приемной семьи 18:35
Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени 18:33
Врачи рассказали, как правильно выбирать и носить шапку 18:30
Пять человек попали в больницу после аварии в Башкирии 18:08
В Тюмени самолет готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя 18:07
Лукашенко утвердил прогноз роста экономики Беларуси на 2020 год 18:02
В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер для мелководья 18:00
Минтранс: Пассажиры поедут в Крым по железной дороге уже в 2019 году 17:58
Латвийский министр запретил Григорию Лепсу въезд в страну 17:55
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье 17:54
В Магаданской области произошел пожар на шахте 17:43
В небе над Тюменью у пассажирского самолета отказал двигатель 17:40
Под Калугой мужчина подстрелил подводного охотника, приняв его за бобра 17:27
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье 17:26
В НАО отменили праздничные мероприятия из-за трагедии в детсаду 17:26
В Петербурге автохама осудили за педофилию 17:25
Екатеринбуржец "заминировал" самолет, чтобы помочь опаздывающей подруге 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 18:55
Рубрика: В мире

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Текст: Диана Ковалева

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.

"Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет 3,579128 млрд долларов в год", - говорится в сообщении.

Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем

В заявлении также подчеркивается, что Пекин вправе просить Орган по разрешению споров ВТО о приостановке "уступок или других обязательств на уровне", который не будет превышать указанную сумму.

Напомним, что отношения США и Китая ухудшились в 2018 году после того, как Вашингтон начал повышать таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров. Пекин ответил зеркальными мерами и ввел пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Международные организации ВТО Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина отказа двигателя у пассажирского самолета в Тюмени
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов
Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"
Свидетель по делу МН17 рассказал, что ему обещали за нужные сведения