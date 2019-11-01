Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новую показательную программу, которая будет посвящена ушедшей из жизни маме хореографа фигуристки.

Видео с выступлением россиянки представил Первый канал. Новая программа Загитовой получилась очень личная. Она посвящена памяти ушедшей из жизни 29 августа Людмиле Шалашовой - члену тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Шалашова занималась подготовкой Загитовой к Играм, а также работала с ней и после окончания Олимпиады. Автором новой показательной программы стал сын Людмилы Шалашовой - хореограф Даниил Глейхенгауз.

Сама Загитова призналась, что эта программа станет для нее очень личной. Людмила Шалашова стала для фигуристки членом семьи и ее смерть стала для олимпийской чемпионки трагедией.

"Для меня очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно. Я буду кататься в первую очередь ради нее. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться", - рассказала Алина Загитова.