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01.11.2019 07:33
Рубрика: Спорт

Загитова представила новую показательную программу

Текст: Максим Домчев
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новую показательную программу, которая будет посвящена ушедшей из жизни маме хореографа фигуристки.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Алина Загитова: На льду стала чувствовать себя спокойнее и свободнее

Видео с выступлением россиянки представил Первый канал. Новая программа Загитовой получилась очень личная. Она посвящена памяти ушедшей из жизни 29 августа Людмиле Шалашовой - члену тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Шалашова занималась подготовкой Загитовой к Играм, а также работала с ней и после окончания Олимпиады. Автором новой показательной программы стал сын Людмилы Шалашовой - хореограф Даниил Глейхенгауз.

Сама Загитова призналась, что эта программа станет для нее очень личной. Людмила Шалашова стала для фигуристки членом семьи и ее смерть стала для олимпийской чемпионки трагедией.

"Для меня очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно. Я буду кататься в первую очередь ради нее. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться", - рассказала Алина Загитова.

Спорт Фигурное катание
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