Захарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти

США незаконно вывозят нефть из северо-восточных территорий Сирии на сумму больше 30 миллионов долларов в месяц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она также подчеркнула, что американская сторона прикрывает добычу нефти из сирийских месторождений предлогами борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Напомню, что "ИГ", по утверждению союзников, был окончательно уничтожен в марте текущего года. Не очень все срастается в американской позиции", - отметила Захарова.

Напомним, что ранее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон намерен сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базой Эт-Танф. Согласно сообщениям Минобороны РФ, США вывозят сирийскую нефть в другие страны караванами, которые охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.