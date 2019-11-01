"Зенит" готов расстаться с Азмуном за 35 миллионов евро

Руководство "Зенита" обозначило сумму, за которую клуб расстанется с нападающим Сердаром Азмуном.

Азмун перешел в "Зенит" зимой нынешнего года. Сумма трансфера за 24-летнего форварда сборной Ирана, по данным СМИ, составила 12 миллионов евро. Сейчас продажа игрока во что бы то ни стало для клуба из Санкт-Петербурга не является целью. Азмун в паре в Артемом Дзюбой составляют самый забивной дуэт в РПЛ.

Однако, как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство "Зенита" может согласиться на продажу футболиста в случае, если желающий приобрести игрока согласится заплатить за него не менее 35 миллионов евро. Да и то, произойдет это лишь после окончания нынешнего сезона.

Азмун в составе сборной Ирана забил 31 мяч в 46 играх. За "Зенит" он сыграл 34 матча, в которых 18 раз поражал ворота соперников.