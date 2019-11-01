Жители Тернополя встретили Зеленского протестной акцией

Жители города Тернополь, куда украинский президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом, встретили главу государства акцией протеста. Соответствующее видео опубликовал "4 канал" на своей странице в Facebook.

Люди, собравшиеся в здании облгосадминистрации, кричали президенту "Ганьба" (позор - прим. "РГ"). По данным местных СМИ, к моменту приезда Зеленского в центре города собрались несколько групп недовольных. Среди них были сотрудники Хоростковского спиртового завода, которые требовали запретить ввоз иностранного спирта; автодорожники, просившие разобраться с проблемой занятости в их отрасли, а также инвалиды, которые жаловались на уровень социальной защиты.

Однако кто-то также кричал Зеленскому и "Молодец!".

Ранее сообщалось, что президент Украины прибудет в Тернополь, чтобы представить нового губернатора и ознакомиться с ходом строительства Центра гребли и водных видов спорта в селе Белая.