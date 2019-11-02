11 ноября можно будет увидеть редкое астрономическое явление

11 ноября 2019 года состоится значимое для любителей астрономии событие - прохождение планеты Меркурий по диску Солнца.

Транзит Меркурия, как его еще называют астрономы, довольно редкое явление - происходит от 13 до 14 раз за столетие. Более того, это большая удача увидеть планету днем, да еще и на фоне Солнца, пишет Die Welt.

С 15:36 по 21:04 (московское время) самая маленькая и шустрая планета окажется между Солнцем и Землей. В это время можно будет наблюдать, как по солнечному диску начнет передвигаться Меркурий - это движение займет почти 6 часов.

Если в это время посмотреть на Солнце в телескоп (причем соблюдая осторожность, иначе можно повредить глаза), то можно увидеть, как крошечный черный кружок медленно пересекает диск Солнца.

К слову, покрытый кратерами Меркурий до сих пор изучен меньше, чем, например, Марс. Меркурий менее прочих планет нашей Солнечной системы заметен с Земли: это ближайшая к Солнцу планета, которую можно увидеть только после захода светила или до его восхода, обычно в сумерках.

Существует легенда, будто астроном Николай Коперник ни разу не видел Меркурий, о чем якобы сожалел даже перед смертью в 1543 году.

В последний раз транзит Меркурия наблюдали в мае 2016 года, следующий состоится в 2032 году.