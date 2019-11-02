Александр Градский 3 ноября на сцене отпразднует свое 70-летие

В мире есть только два артиста, которых друзья, недруги и коллеги называют "великими и ужасными". Оззи Осборн и Александр Градский. Они не обижаются: знают, что заслужили. Поскольку оба живут ни на кого не оглядываясь и поступают только так как хотят. Поэтому о них уже сейчас складывают легенды, рассказывают притчи. Причем, все они - правда! Многие ли из звезд ныне могут таким похвастаться?

Перед одним из концертов Александр Борисович заявил: "Мне нужно, чтобы в зал прошли и 200 моих друзей!". - "Да, помилуйте?! - возмутился администратор Театра Эстрады, - Билеты проданы, и в зале нет ни одного свободного места"… Градский думал недолго: "Тогда поставьте эти стулья на сцене!"

Еще более невероятная история приключилась перед Олимпиадой в Афинах. На пресс-конференции Олимпийский комитет России решил разыграть две путевки среди тех, кто оказался в зале. Обозреватель "РГ" тоже был там и заметил, как сто человек взволнованно затихли. В напряженном молчании неожиданно пророкотал насмешливый голос Градского: "Ну, конечно, эти билеты сейчас точно достанутся жене Тягачева (тогда глава МОК России - прим. "РГ"). Тишина сразу стала еще более жуткой… Но самое удивительное, что когда состоялся розыгрыш, две путевки достались именно Градскому! То ли организаторы подыграли его шутке, то ли артисту вправду так повезло?! До сих пор гадаем с коллегами…

Любви без смелости не бывает

Та поездка 2004 года стала для Александра Градского даже более важной, чем могло показаться. Ведь в Афины он взял с собой новую спутницу - Марину Коташенко. Познакомились они незадолго до этого, и возможно, это был их первый столь масштабный выход в свет: две недели, под язвительными и завистливыми взглядами журналистов, да и функционеров.

И первое испытание их любви: рядом они смотрелись необычно, особенно на пляже. Грузный и уже с сединой в длинных волосах Градский и тоненькая, хрупкая блондинка, которая младше певца на 35 лет. По поводу их пары много шутили, но Градский на провокации не поддавался. И с тех пор их любовь, можно сказать, выдержала все испытания. Вместе они уже 15 лет.

А после 60-ти артист снова стал отцом, у него родились еще два сына - одному год, другому - пять (от прежних браков у Градского взрослые сын и дочь). Хотя официально в ЗАГСе Александр Борисович и Марина до сих пор не расписывались. Типично для шоу-бизнеса

- Я тогда подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты, - вспоминал потом Градский в своих интервью. - Я решил, что если я с ней не познакомлюсь, то никогда себе этого не прощу! Хотя был в тот момент не в лучшей форме - грязный, возвращался со стройки. Я не испытывал никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда сказал сакраментальную фразу: "Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории, к легенде то есть!" - и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила…

В общем, можно сказать, использовал свое служебное положение. Смело, но мудро.

… А успеха в карьере нет без риска и удачи

Александр Градский переехал в Москву из Свердловска, пел и играл на гитаре в студенческой самодеятельности, а потом в 1966 году собрал группу "Скоморохи". Прежде рок пели на английском языке. "Скоморохи" первыми перешли на русский. Рискнули!

Но свой, наверное, первый столь успешный песенный цикл Градский сочинил на стихи Роберта Бернса. "В полях под снегом и дождем" или "Подруга угольщика" (с ироничными словами: "Мне нужна жена, лучше или хуже, главное чтобы была женщина без мужа…", и сегодня звучат драйвово и актуально!

А в начале 70-х Градского заметил Давид Тухманов и пригласил его спеть на своем альбоме "Как прекрасен мир", причем особенно запомнился откровенный, совсем не рок-н-ролльный, а скорее печальный и мудрый хит "Жил-был я", на стихи поэта начала ХХ века Семена Кирсанова. Конечно, Градский умел петь и так!

Ну, а 1975 году Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню "Как молоды мы были", ставшую его "визитной карточкой", благодаря которой Градскому удалось дебютировать на телевидении (хотя не факт, что артист так уж рвался на экран).

Конечно, ему повезло, но и перфекционизм творческой натуры сказался. В те дни он записывал саундтрек для фильма "Романс о влюбленных". Работа уже была завершена, но ему хотелось сделать все еще лучше, поэтому и задержался в студии…

Вот как он сам рассказывает об этом:

- Я записывался на "Мосфильме", пел в картине "Романс о влюбленных", когда ко мне подошел знакомый звукорежиссер и спросил, не хочу ли я записать песню еще для одного кинофильма. Вот тогда и познакомился с Александрой Николаевной. Идея была такова: люди после тяжелого трудового дня собираются у костра и поют эту сугубо лирическую песню. А я предложил немножко ее изменить - третий куплет петь на октаву выше. И Пахмутова специально под мой голос переделала аранжировку.

При этом Градский уже начал собирать стадионы. В начале 80-х Александр (тогда еще не Борисович) пел в ДС "Лужиники". Кто-то опоздал, быстро протиснулся в зал, но артист расслышал, что в фойе идет дискотека. После чего поморщился: "Закройте дверь, там диско-музыка играет!" Мы, школьники и студенты, интуитивно сразу зааплодировали. В моду меж тем входил стиль new wave,и еще на одном концерте, который вел Градский, выступала группа "Альянс". Пела хит "На заре", причем только с поддержкой электронных клавишных. Гитара у солиста Игоря Журавлева болталась на боку…

- А зачем гитаристу гитара? - громко спросил из зала мой одноклассник.

Градский, который на своих концертах тогда всегда отвечал на вопросы из зала (для этого на краю сцены стояла коробка для записок), молчал недолго. И не стал иронизировать над коллегой, а скоро и гуманно ответил:

- Ну, наверное, затем чтобы на ней играть.

И больше тему развивать не стал. Кстати, сам он в то время выступал уже без "Скоморохов". Сольно. И делал это так, как никто другой. На сцене стояли синтезатор, ударная установка, гитара, микрофон. Градский был как человек оркестр. Вначале "заряжал" тембр, регистр и мелодию на синтезаторе, потом бежал играть на барабанах, затем пел в микрофон, аккомпанируя себе уже обычно на акустической гитаре. Его хиты тех лет: "Посвящение Владимиру Высоцкому" или "Монолог батона за 28 копеек" были исполнены и записаны именно так.

Причем, трибьют Высоцкому - возможно лучшее музыкальное произведение, которое когда-либо было написано в память о нем…

И снова "Голос"

Впрочем, нынешнее поколение меломанов знает Градского в основном по шоу Первого канала "Голос". В нем он примерил на себя роль такого доброго дядюшки-наставника. Был очень сдержан и бережен, обходился без привычных для него в быту сарказма, иронии и максимализма. Никого, кажется, за четыре сезона не обидел, ни разу не высказал неблагожелательности!

Зато вначале выиграла Дина Гарипова из команды Градского. Год спустя - его же ученик Сергей Волчков, ну а в 2014-м - Александр Борисович выучил побеждать Александру Воробьеву. Затем он ушел из проекта.

И вернулся в кресло наставника в 2017-м, на "Голосе-6". Снова победил его ученик - Селим Алахяров. После чего Градский снова ушел из "Голоса".

Может и потому, что понял: он взял от "Голоса" уже сполна. Вырастил своих учеников, которые в благодарность мастеру или потому, что поняли: он их может научить еще многому! - перешли на работу в его наконец-то, достроенный и отремонтированный "Градский Hall".

Причем, Дина Гарипова даже покинула ради этого международный рекорд-лейбл "Юниверсал", который давал ей хорошие перспективы продвижения в Европе и США. Но она снова, как после "слепых прослушиваний", выбрала Градского! Вернулась к нему. Тоже не очень типичная для нашего шоу-бизнеса ситуация.

Как Градский отпразднует юбилей

Гала-концерт назначен в "Крокус Сити Холле" - одном из самых престижных ныне концертных залов. С отличным звуком (что для Градского всегда было очень важно!) И своими учениками: Диной Гариповой, Александрой Воробьевой и другими. Список гостей-участников юбилейного гала-концерта пока держится в секрете.

Но никто не удивится если на сцене для не попавших в зал друзей придется ставить уже не 200, а 300 дополнительных стульев…