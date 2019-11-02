Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга. "Он может вызывать землетрясения, силу которых предсказать невозможно", - отмечается в докладе, подготовленном управлением по нефти и газу.

Что интересно, раньше консерваторы нормально относились к такой добыче полезных ископаемых. Например, премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно заявлял, что британские сланцевые месторождения необходимо разрабатывать с помощью доказавшего свою эффективность метода.

Изменение позиции кабинета министров связывают с выборами 12 декабря, пишет ТАСС.

Справка "РГ"

Фрекинг - технология добычи нефти или газа, позволяющая увеличить количество добываемого сырья. В пласт под давлением закачивается вода, после чего происходит разрыв "карманов", в которых находится сырье. Затем содержимое этих карманов поднимается на поверхность. Технология запрещена в ряде стран, а также в штатах Нью-Йорк и Вермонт.