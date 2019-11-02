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02.11.2019 06:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА уверенно обыграл "Зенит"

Текст: Максим Домчев
В матче баскетбольной Евролиги ЦСКА в гостях переиграл "Зенит" из Санкт-Петербурга - 87:70.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

ЦСКА в Санкт-Петербурге уже в первой четверти показал "Зениту", что в этот вечер сопернику не стоит ожидать ничего хорошего. Уже в стартовом отрезке встречи гости сумели добиться преимущества в 11 очков. Впрочем, развить успех во второй 10-минутке не удалось. "Зенит" уже не уступал сопернику, и в итоге до большого перерыва разница в 11 очков сохранилась.

Фото: Пресс-служба РФБ
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В третьей четверти разница в счете достигла 17 очков, и тут некоторые болельщики уже было собрались домой, как "Зенит" выдал яркий отрезок, выигранный со счетом 22:5, и сравнял счет. Только после небольшой встряски армейцы смогли прибавить и еще до перерыва оторвались в счете. Ну а в заключительном отрезке спокойно и уверенно довели дело до победы.

"Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Мы были лучше на отскоке, при том что "Зенит" хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с "Жальгирисом". Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда "Зенит" совершил рывок", - сказал после матча наставник армейцев Димитрис Итудис.

"Поздравляю ЦСКА с победой. В ключевые моменты игры они показали, насколько у них талантливые игроки собраны в составе, соперники попали несколько невероятных дальних бросков, и после такого было очень сложно вернуться в игру. Мы не наказали их за ошибки, хотя довольно неплохо играли в третьей четверти. Нам бы хотелось каждый раз играть так, как сегодня в третьей четверти. Как я сказал, ключевой момент сегодня - невероятные броски ЦСКА издали", - сказал ассистент главного тренера "Зенита" Хосе Саманьего.

Спорт Баскетбол
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