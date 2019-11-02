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02.11.2019 14:56
Рубрика: В мире

Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией

Текст: Александр Саможнев

Решающие теледебаты в рамках проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании состоятся 19 ноября. В них со своими концепциями на будущее страны сойдутся премьер-министр Борис Джонон, представляющий консерваторов, а также лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает телеканал Euronews.

"Джонсон принял вызов. И мы это приветствуем", - написал в Twitter Корбин. - Выбор, стоящий перед британцами ясен: консерваторы Джонсона, защищающие интересы привилегированного меньшинства, или правительство лейбористов, которое будет на стороне большинства людей".

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Досрочные выборы в Британии пройдут 12 декабря

Джонсон обещает осуществить выход Великобритании из ЕС как можно скорее "или умереть". Политик заявил, что примет действенные меры для улучшения системы здравоохранения, школьного образования, а также в борьбе с преступностью. В Британии надеются, что досрочные выборы выведут страну из тупика по вопросу Brexit.

Между тем глава британского кабинета поблагодарил президента США Дональда Трампа за совет объединиться с партией Brexit Найджела Фаража. Однако Джонсон считает рискованными для своей партии любые политические союзы. Ранее Фараж предложил Джонсону поддержку на выборах, если премьер откажется от сделки с Брюсселем, условия которой, по мнению Фаража, невыгодна Лондону. Со своей стороны, политические наблюдатели расценили заявление Трампа как попытку вмешательства во внутренние дела Великобритании.

"Я исключаю возможность соглашений со всеми. Не думаю, что разумно это делать. Мы гордимся своими убеждениями", - комментировал ситуацию Джонсон. Пока аналитики прочат успех на выборах, намеченных на 12 декабря, консерваторам. В тоже время вновь возникает вопрос, хватит ли Джонсону голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.

В мире Европа Великобритания
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