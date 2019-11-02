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02.11.2019 12:35
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, от каких тяжелых болезней может уберечь гранат

Текст: Руслан Мельников
Гранат обладает полезными свойствами, которые могут предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Фото: Дмитрий Азаров Фото: Дмитрий Азаров
Фото: Дмитрий Азаров

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову. В публикации, в частности, говорится, что гранат характеризуется противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим эффектом. Он отличается высоким содержанием железа, витамина С и веществами, которые благотворно воздействуют на нервную систему. Но и это еще не все.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний", - говорит Антонина Стародубова. При этом она отметила, что гранат предпочтительнее есть в свежем виде.

Однако лучше употреблять в пищу гранат, который не имеет проколов, трещин и пятен на кожуре. Как пояснила специалист по качеству продукции Екатерина Чердакова, подобные дефекты могут свидетельствовать о начале гнилостных процессов. Также она советует воздержаться от покупки гранатового сока из неочищенных плодов.

"Мы не рекомендуем покупать гранатовый сок, отжатый из неочищенных плодов, так как нет никакой гарантии того, что его тщательно помыли" - предупреждает Екатерина Чердакова. А если в сок попадает сизая гниль, которая поражает гранат, то это может иметь неблагоприятные последствия из-за грибка, выделяющего токсин.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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