Новости

К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 13:35
Минск инициирует проведение в рамках ШОС встреч по атомной энергетике 13:34
Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП" 13:29
Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье 13:25
Робот убил человека на заводе под Липецком 13:21
Александр Градский: Рэп - это русские частушки 13:16
По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре 13:12
Видео: Махачкалу затопило дождем и засыпало снегом 13:12
В Москве 4 ноября перекроют несколько улиц 13:10
Певица Екатерина Шаврина ограблена в Москве 13:02
Две модели Volkswagen подешевели в России 13:00
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам 12:52
По дорогам Москвы и Татарстана сейчас ездят 35 беспилотников 12:50
В Ярославле открылась XIII Ассамблея "Русского мира" 12:47
В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину 12:40
Медики рассказали, почему в холода нельзя ходить с голыми щиколотками 12:36
Танкер в Находке накренился после взрыва 12:15
11 ноября можно будет увидеть редкое астрономическое явление 11:55
В Болгарии состоялся протест журналистов в защиту свободы слова 11:23
Путешественник из Сирии верхом на лошади добрался до России 11:15
Синоптики пообещали москвичам теплые праздники 11:11
Летные испытания ракеты "Ангара" продолжатся 11:10
В Казани 31 ребенок отравился в ресторане отеля 11:06
Корабль-док "Моаттама" ВМС Мьянмы впервые прибыл во Владивосток 10:50
Диетолог рассказала, как правильно выбрать фарш для котлет 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 13:29
Рубрика: Культура

Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Один из крупнейших американских телеканалов FOX приступает к разработке адаптации англоязычной версии формата российского сериала "ЧОП", который в свое время для телеканала ТНТ создала компания Good Story Media. Шоураннером американской версии сериала стал Стив Корен. Сценарист, продюсер и актер более всего известен по работе над вечерним праймовым шоу американского ТВ Saturday Night Live, где он трудился с 1990 по 1998 год. Также он знаменит, как продюсер картин "Такие разные близнецы" (2011), "Притворись моей женой" (2011), "Тысяча слов" (2012) и других. Еще на его счету такие сериалы, как "Сейнфелд" (1990-1998), "Работа" (1997-1999) и другие. Сопродюсером по производству вместе с каналом FOX будет 20th Century Fox Television - именно эта компания приобрела формат.

Фото: предоставлено "Централ партнершип"
Первый трейлер фильма "Серебряные коньки" представил сказку о любви

Для тех, кто еще не смотрел сериал "ЧОП" - а он с довольно неплохими рейтингами прошел на ТНТ в 2015-16 годах (были показаны два сезона), расскажем, о чем он. Впрочем, сегодня с ним можно познакомиться на сервисе Premier в интернете. Коротко - это комедия, рассказывающая о жизни бизнес-центра "Соловей", в котором трудятся сотрудники частного охранного предприятия "Кедр". Бестолковые охранники ЧОП все время попадают в неловкие и смешные ситуации, из которых выпутываются с трудом. Начальник "Кедра" - Лев Борисович считает себя охранником не только материальных, но и морально-нравственных ценностей. В его подчинении находятся четыре сотрудника - качок Федя, неврастеник Толя, шутник Слава и новичок Андрей. Андрей мечтает стать рок-звездой, поэтому работой охранника не дорожит, но в первый же рабочий день влюбляется в сотрудницу спа-салона Снежану. Лев Борисович борется за сердце хозяйки бизнес-центра Елены Сергеевны и помогает центру в трудное время: сдает его в аренду знакомым индусам - лишь бы угодить любимой. Федя, никогда не интересовавшийся современными технологиями, находит любовь в лице айтишницы Маши. Даже Толя, которого жена выгнала из дома, оказывается втянут в любовный треугольник...

"РГ" попросила продюсера Алекса Резника прокомментировать сенсационную сделку. Но стоит добавить, что для самого Резника - "крестного отца" приобретения - это четвертая адаптация российского формата на американском телевидении. Первая - программа "Что? Где? Когда?", а также - сериалы "Моими глазами" и "Семь секунд". Напомним, что "Семь секунд" - это формат фильма Юрия Быкова "Майор", и в копилке этого сериала есть даже престижная телевизионная премия Emmy - ее получила за лучшую роль второго плана актриса Реджина Кинг.

Фото: more.tv
О чем будет первый сериал Федора Бондарчука

"В Голливуде на сегодняшний день около 30 тысяч продюсеров, представляющих компании-производители различного калибра - от маленьких до интернациональных. И все они до сих пор, несмотря на появление таких ресурсов, как Netflix, стремятся продать проект на четыре главных телеканала ABC, NBC, FOX, CBS, - рассказал "РГ" Алекс Резник. - Когда каждый год начинается так называемый питчинг-сезон, как правило, каждый из этих каналов-вещателей покупает около 30 проектов, и попасть в это число - большая удача. Это означает, что будут и бюджеты, и солидная аудитория. И - не менее 24 серий в сезон, потому что это не кабельное телевидение и не стриминговые сервисы. Что касается формата "ЧОП", американское название будет Building Security, сколько серий - пока неизвестно, сейчас проект в разработке - in development. В ближайшее время будет понятно - нужно ли готовить пилотную серию или сразу запускать сериал в работу. Сейчас Стив Корен напишет сценарий, а потом канал решит, что делать дальше".

Вместе с Алексом Резником исполнительным продюсером сериала Building Security будет Билл Даймонд, хорошо известный в России среди представителей индустрии.

Остается добавить, что российские проекты продолжают завоевывать мир. Наши фильмы, сериалы и анимация успешно проявляют себе на рынках - на недавно завершившемся Key Buyers Event, когда впервые в нашу страну организованно приехали покупатели контента, называли цифру - продажи российских проектов возросли в последние два года в 4 раза. С другой - все больше российских форматов интересуют зарубежные медиа. Так что представителей индустрии можно с этим лишь поздравить и пожелать им продолжать поднимать планку.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео