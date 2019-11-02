Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП"

Один из крупнейших американских телеканалов FOX приступает к разработке адаптации англоязычной версии формата российского сериала "ЧОП", который в свое время для телеканала ТНТ создала компания Good Story Media. Шоураннером американской версии сериала стал Стив Корен. Сценарист, продюсер и актер более всего известен по работе над вечерним праймовым шоу американского ТВ Saturday Night Live, где он трудился с 1990 по 1998 год. Также он знаменит, как продюсер картин "Такие разные близнецы" (2011), "Притворись моей женой" (2011), "Тысяча слов" (2012) и других. Еще на его счету такие сериалы, как "Сейнфелд" (1990-1998), "Работа" (1997-1999) и другие. Сопродюсером по производству вместе с каналом FOX будет 20th Century Fox Television - именно эта компания приобрела формат.

Для тех, кто еще не смотрел сериал "ЧОП" - а он с довольно неплохими рейтингами прошел на ТНТ в 2015-16 годах (были показаны два сезона), расскажем, о чем он. Впрочем, сегодня с ним можно познакомиться на сервисе Premier в интернете. Коротко - это комедия, рассказывающая о жизни бизнес-центра "Соловей", в котором трудятся сотрудники частного охранного предприятия "Кедр". Бестолковые охранники ЧОП все время попадают в неловкие и смешные ситуации, из которых выпутываются с трудом. Начальник "Кедра" - Лев Борисович считает себя охранником не только материальных, но и морально-нравственных ценностей. В его подчинении находятся четыре сотрудника - качок Федя, неврастеник Толя, шутник Слава и новичок Андрей. Андрей мечтает стать рок-звездой, поэтому работой охранника не дорожит, но в первый же рабочий день влюбляется в сотрудницу спа-салона Снежану. Лев Борисович борется за сердце хозяйки бизнес-центра Елены Сергеевны и помогает центру в трудное время: сдает его в аренду знакомым индусам - лишь бы угодить любимой. Федя, никогда не интересовавшийся современными технологиями, находит любовь в лице айтишницы Маши. Даже Толя, которого жена выгнала из дома, оказывается втянут в любовный треугольник...

"РГ" попросила продюсера Алекса Резника прокомментировать сенсационную сделку. Но стоит добавить, что для самого Резника - "крестного отца" приобретения - это четвертая адаптация российского формата на американском телевидении. Первая - программа "Что? Где? Когда?", а также - сериалы "Моими глазами" и "Семь секунд". Напомним, что "Семь секунд" - это формат фильма Юрия Быкова "Майор", и в копилке этого сериала есть даже престижная телевизионная премия Emmy - ее получила за лучшую роль второго плана актриса Реджина Кинг.

"В Голливуде на сегодняшний день около 30 тысяч продюсеров, представляющих компании-производители различного калибра - от маленьких до интернациональных. И все они до сих пор, несмотря на появление таких ресурсов, как Netflix, стремятся продать проект на четыре главных телеканала ABC, NBC, FOX, CBS, - рассказал "РГ" Алекс Резник. - Когда каждый год начинается так называемый питчинг-сезон, как правило, каждый из этих каналов-вещателей покупает около 30 проектов, и попасть в это число - большая удача. Это означает, что будут и бюджеты, и солидная аудитория. И - не менее 24 серий в сезон, потому что это не кабельное телевидение и не стриминговые сервисы. Что касается формата "ЧОП", американское название будет Building Security, сколько серий - пока неизвестно, сейчас проект в разработке - in development. В ближайшее время будет понятно - нужно ли готовить пилотную серию или сразу запускать сериал в работу. Сейчас Стив Корен напишет сценарий, а потом канал решит, что делать дальше".

Вместе с Алексом Резником исполнительным продюсером сериала Building Security будет Билл Даймонд, хорошо известный в России среди представителей индустрии.

Остается добавить, что российские проекты продолжают завоевывать мир. Наши фильмы, сериалы и анимация успешно проявляют себе на рынках - на недавно завершившемся Key Buyers Event, когда впервые в нашу страну организованно приехали покупатели контента, называли цифру - продажи российских проектов возросли в последние два года в 4 раза. С другой - все больше российских форматов интересуют зарубежные медиа. Так что представителей индустрии можно с этим лишь поздравить и пожелать им продолжать поднимать планку.