Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Киеву не понравились слова президента Франции по поводу украинских гастарбайтеров. Эммануэль Макрон, говоря о проблеме незаконной миграции, заявил, что он отдает предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских банд.

Министерство иностранных дел Украины попросило посла Франции объясниться, пишет РИА Новости. Позже появилась информация, что слова Макрона были выдернуты из контекста. "Между Киевом и Парижем полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Украины.