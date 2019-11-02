Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи

Знаменитая певица и актриса Леди Гага сыграет в новом фильме культового режиссера Ридли Скотта о громком убийстве Маурицио Гуччи - внука основателя всемирно известного бренда Gucci Гвидо Гуччи, об этом сообщает римская La Repubblica.

Эпатажной Леди Гаге, в жилах которой течет горячая итальянкам кровь, досталась роль беспощадной флорентийки, Патриции Реджани - бывшей жены Маурицио Гуччи. Реджани, прожившая с супругом 18 лет в браке, непросто не простила ему измену, а заставила его заплатить за причиненную ей боль слишком дорогую цену. Женщина наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на пороге его дома.

Поскольку у убитого хватало врагов, поначалу следствие решило, что смерть Гуччи является делом рук мафии или бизнес партнеров, однако вскоре эта версия была признана несостоятельной. Правоохранителям понадобилось еще целых два года, чтобы собрать необходимую доказательную базу и предъявить обвинение в организации убийства бывшей жене. Любопытно, что в роли сообщника и посредника между Реджани и наемным убийцей, выступила ее персональная гадалка Джузеппина Ауриема.

Отметим, что леди Гуччи была приговорена к 26 годам тюрьмы, но вышла на свободу досрочно в 2017 году