Летные испытания ракеты "Ангара" продолжатся

В соответствии с планами в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства "Ангара". Как рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", в настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что в 2024 году тяжелая "Ангара" должна полностью заменить ракеты-носители "Протон-М".

При этом запланированный на 2021 год запуск спутников "Гонец" будет осуществлен на ракете-носителе "Союз-2". Ранее это планировалось сделать с помощью ракеты семейства "Ангара".