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02.11.2019 17:30
Рубрика: Спорт

Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию

Текст: Нива Миракян (Рим)

Мама нападающего итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру рассказала о том, почему ее сын не может получить все награды, которые заслуживает, пишет Il Quotidiano.

"В футболе существует мафия. Это правильное слово для описания этого явления. Если бы ни мафия, мой сын выиграл больше "золотых мячей", - сетует мать заезды футбола.

Фото: Norbert Pruemen/dpa via AP
Сын Роналду забил 58 голов за "Ювентус" в 28 матчах

Синьора Авейру убеждена, что если ее сын был бы испанцем или англичанином, с ним не поступили бы таким несправедливым образом.

Мать Роналду, тем не менее, надеется, что в этом году ее ненаглядный мальчик все-таки станет обладателем заветного "Золотого мяча", потому что он "отлично проявил себя во время последнего сезона".

В 2019 году церемония вручения престижной спортивной награды состоится 2 декабря в театре "Шатле" в Париже.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду
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