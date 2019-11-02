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Рубрика: Власть

Медведев: Стабильное развитие стран ШОС зависит от стабильности в регионе

Текст: Владимир Кузьмин (Ташкент)
Стабильное развитие стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависит от стабильности в регионе, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Источником угроз сегодня выступает Афганистан. В этой связи он призвал коллег поработать над конкретными проектами, которые позволят этой стране выйти из кризиса.

Странам-участницам организации приходится развивать свое партнерство не в самых стерильных условиях, констатировал глава российского кабинета министров, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС: "На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции".

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Медведев отметил ключевое значение Афганистана в обеспечении безопасности в регионе

Однако восьмерке государств - Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан - в этой ситуации удается добиваться развития, что выражается, в частности, в росте товарооборота. Медведев, например, вспомнил, что в 2001 году, когда подписывался договор о создании Шанхайской организации сотрудничества, товарооборот России с Китаем составлял всего 10 миллиардов долларов. Сегодня он уже превышает 100 миллиардов, а объем торговли нашей страны со всеми партнерами по объединению достигает 150 миллиардов.

Чтобы нарастить экономическое взаимодействие, главы правительства в Ташкенте утвердили новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Особый акцент в ней сделан на цифровое развитие, информационные технологии, инновации, экологические проблемы.

Одна из особенностей программы - попытка решить проблемы доступности услуг и инфраструктуры для жителей удаленных и сельских территорий. Российская сторона ранее внесла предложение о подготовке концепции сотрудничества в рамках ШОС для их развития в цифровую эпоху и конкретного плана действий. В субботу Совет глав правительств принял решение о начале соответствующей работы. "Надеемся, что ее можно будет принять на саммите ШОС в июле 2020 года", - сказал председатель правительства России.

Успешное сотрудничество на таком большом пространстве невозможно без активного развития транспортной инфраструктуры. Дмитрий Медведев в этой связи рассказал коллегам о принятом в правительстве решении начать строительство новой скоростной платной дороги между Москвой и Казанью, которая станет частью большого транспортного коридора, соединяющего Европу и Западный Китай.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев призвал сконцентрироваться на планах вложений в экономику

Уделяется внимание расширению железнодорожной сети. Повысить эффективность этого вида сообщения позволит утвержденная концепция взаимодействия железнодорожных администраций. Также страны договорились заниматься взаимной интеграцией национальных транзитных систем.

Фактором устойчивого развития Дмитрий Медведев назвал стабильность ситуации в регионе ШОС. "Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб", - призвал он.

- И конечно мы должны сделать все, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане, - заявил глава российского правительства. - Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса стать активным участником политических и экономических процессов в регионе. Для этого нужно и дальше объединять усилия.

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