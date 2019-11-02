Минздрав ввел ограничение на потребление соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране. Приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Он уточнил, что ВОЗ рекомендует съедать не более пяти граммов соли в сутки. Потребление в большем количестве сильно увеличивает риски повышения артериального давления, инфаркта или инсульта.

Причем речь идет не только о досаливании, а о количестве соли, которая поступает в организм со всей пищей в течение дня.

ВОЗ дает несколько рекомендаций по уменьшению потребления соли. В частности, предлагает снизить количество соли, используемой при приготовлении еды, убрать солонки со стола, реже есть соленые закуски и соусы, читать этикетки покупаемых продуктов и выбирать те, в которых меньше соли.

В Минздраве акцентируют: полностью безопасной соли не бывает.

В приказе также отмечается, что по рекомендациям ВОЗ вся пищевая соль должна быть йодирована, добавил Салагай.