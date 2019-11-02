Мужская и женская сборные России выиграли ЧЕ по шахматам

Мужская и женская сборные России по шахматам стали победителями чемпионата Европы, который прошел в Грузии.

2 ноября в Батуми состоялся заключительный 9-й тур командных чемпионатов Европы. В мужском турнире российская команда выиграла матч у команды Польши со счетом 2,5:1,5. Свою партию выиграл Кирилл Алексеенко сыграли вничью. В итоге сборная России набрала 15 очков и одержала победу. Для российской сборной это пятая победа в чемпионате Европы.

У команд Украины и Англии по 14, но англичане заняли третье место из-за худших дополнительных показателей.

Женская команда России разгромила сборную Турцию со счетом 3,5:0,5. Победы одержали Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская, а Александра Горячкина сыграла вничью. Благодаря этому россиянки набрали 16 очков и победили в туринре. Для россиянок это третий подряд успех. Всего же на счету российских шахматисток шесть титулов сильнейших на континенте.

Серебро выиграла команда Грузии - 15 очков. Третье место заняли представительницы Азербайджана, в активе которых 14 очков.

Это лишь третий случай в истории, когда и мужская, и женская сборные России одновременно выигрывают золотые медали чемпионата Европы. Ранее такое случалось в 2007 и 2015 годах.