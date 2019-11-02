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Рубрика: Культура

На фестивале "Зарядье" представили оперу "Тангейзер" Вагнера

Текст: Мария Бабалова
На Первом фестивале "Зарядье" Валерия Гергиева представили самое масштабное полотно форума - "Тангейзер" Вагнера. Оперу, полномасштабная премьера которой в Мариинском театре состоялась летом нынешнего года, в Москве исполнили в концертной версии. Оперы Рихарда Вагнера, основанные на философских преданиях и написанные без запятых и точек, - необъятные титанами, подступиться к которым отваживаются совсем не многие российские театры. Единственное исключение - Мариинский театр, где талантом и волей Валерия Гергиева Рихард Вагнер, можно сказать, обрел свою российскую резиденцию.

Только в Мариинском театре есть своя постановка полной тетралогии "Кольцо нибелунга". И только здесь в России Пласидо Доминго исполнял "Парсифаля". Поэтому появление в афише Первого форума в "Зарядье" вагнеровской оперы - вещь знаковая, и в определенном смысле, даже обязательная. К тому же, именно "Тангейзер" этим летом стал дебютом Валерия Гергиева в Мекке Вагнера - в Байройте.

Фото: РИА Новости
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Хотя, конечно, исполнение "Тангейзера" в гастрольном формате фестивального марафона требует от музыкантов колоссальных усилий, мариинцы с честью выдержали испытание. В представлении были задействованы Ирина Чурилова (Елизавета), Юлия Маточкина (Венера), Владислав Куприянов (Вольфрам), Дмитрий Григорьев (Герман), Роман Арндт (Вальтер), Евгений Уланов (Битерольф). Но "состязание певцов в Вартбурге" (это вторая часть названия данной вагнеровской оперы) за явным преимуществом выиграл Сергей Скороходов (Тангейзер). У него прекрасно получается пройти путь от легкого, гедонистического восприятия жизни до всепоглощающего, уничтожающего разочарования, когда приходит осознание того, что идеал априори недостижим. При этом его вагнеровский вокал технически и стилистически практически безукоризнен, и эмоционально превосходно передает все внутреннее напряжение переживаний. Таким образом Сергею Скороходову удается уникальное для русского тенора дело - явить исполнение, с которым и о выступлениях в этой труднейшей партии на лучших мировых сценах можно серьезно задуматься.

Особый разговор о дамах. Венера Юлии Маточкиной - страстная, чуть брутальная. Певица явно на пути к большим вагнеровским вершинам: недавно она удачно дебютировала в партии Кундри в "Парсифале", но в случае с Венерой - партии, написанной для драматического сопрано, ее красивому меццо пока все же сложно совладать особенно в верхнем регистре. И трогательный, нежный голос Ирины Чуриловой по своим характеристикам не очень подходит для вагнеровского музицирования, к тому же для певицы (и не для нее одной) немецкий язык пока заметно труден для пения. Кстати, 4 ноября в "Зарядье" Ирина Чурилова исполнит одну из лучших своих партий - Иоланту в одноименной опере Чайковского.

Фото: Валерия Гергиева/Александр Шапунов
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А гигантская мощь вагнеровской философской сути сосредоточена все же в "симфоническом" исполнении этого "Тангейзера". Будто на одном дыхании, в стремительном темпе (177 минут музыки) провел его Валерий Гергиев. Магическое звучание оркестра в финале, наполненное и страхом, и просветленностью, и любовью, заставил забыть восторженную публику, что время неумолимо приближается к полуночи и новому дню фестиваля, отданному Страдивари-ансамблю Мариинского театра и юным победителям различных международных конкурсов.

"Тангейзер" же, исполненный в "Зарядье", можно услышать на интернет-канале medici.tv, который вел прямую трансляцию. Увидеть же спектакль можно на Новой сцене Мариинского театра, где теперь есть девять из десяти (кроме "Нюрнбергских мейстерзингеров") опер так называемого "байройтского канона", принятого на Зеленом холме. И это, безусловно, феноменальное достижение.

Прямая речь

Сергей Скороходов, исполнитель партии Тангейзера:

- Это моя третья вагнеровская партия после Лоэнгрина и Эрика в "Летучем голландце". Тангейзер стоит особняком в этом ряду. Эту роль построить гораздо сложнее - если Лоэнгрин спустился с небес, это цельный и неизменный характер, Эрик выдал эмоции, в Тангейзере много всего. Он разбивается в прах в конце. Самое сложное - выстроить роль психологически. Надо все выверить до мелочей. Потому что потерять голос на этой партии - очень просто, а все пропеть, показать все переживания и остаться с голосом - это задача.

Да, опера - о певце и артисте. Любовь и музыка занимает в его душе и в жизни первое место.

Подготовила Наталья Кожевникова

Культура Театр Музыкальный театр Международный московский фестиваль "Зарядье" Год театра РГ-Фото
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