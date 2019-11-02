На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций (АЭС) и вызвать "ядерный взрыв. С таким предложением выступил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты", - цитирует политолога издание "Главред".

По словам эксперта, Киев должен приступить к созданию ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров, которые могли бы нанести ущерб России. С прицелом на АЭС это будет фактически ядерное оружия. Каким образом попадание в атомную электростанцию ракеты с обычной боеголовкой может привести к ядерному взрыву, деятель не уточнил.

Это не первое подобная идея, озвученная украинцами. Ранее военный эксперт Валентин Бадрак предлагал создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".

Кроме того, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".