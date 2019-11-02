Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+

Россия в рамках сделки ОПЕК+ вышла в октябре на уровень сокращения добычи нефти в 211 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

При этом в конце октября сокращение находилось на уровне 298 тысяч баррелей в сутки, уточнил Новак. Это означает, что в конце месяца российская сторона перевыполнила обязательства в рамках сделки примерно на 30%.

В июле 2019 года страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти до конца марта 2020 года. Ее параметры не изменились - это снижение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки (для стран ОПЕК - 800 тысяч баррелей, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей) к уровню октября 2018 года.