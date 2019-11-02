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02.11.2019 12:14
Рубрика: Экономика

Орешкин рассказал о соглашении с Евросоюзом по спорам в ВТО

Текст: Роман Маркелов
Россия ведет консультации с Евросоюзом о возможном двустороннем соглашении по разрешению споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку работа ее апелляционного органа, вероятно, будет заморожена. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

"Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом - будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). Он не уточнил, с какими еще странами ведутся такие переговоры.

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Апелляционная система ВТО может перестать работать с 10 декабря из-за блокировки США назначения туда новых членов. Вследствие этого Евросоюз ведет консультации по созданию временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО с рядом стран, он уже заключил такое соглашение с Канадой.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Международные организации ВТО Россия и ВТО
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