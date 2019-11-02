Орешкин рассказал о соглашении с Евросоюзом по спорам в ВТО

"Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом - будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). Он не уточнил, с какими еще странами ведутся такие переговоры.
Апелляционная система ВТО может перестать работать с 10 декабря из-за блокировки США назначения туда новых членов. Вследствие этого Евросоюз ведет консультации по созданию временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО с рядом стран, он уже заключил такое соглашение с Канадой.