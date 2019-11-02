Орешкин рассказал о соглашении с Евросоюзом по спорам в ВТО

Россия ведет консультации с Евросоюзом о возможном двустороннем соглашении по разрешению споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку работа ее апелляционного органа, вероятно, будет заморожена. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом - будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). Он не уточнил, с какими еще странами ведутся такие переговоры.

Апелляционная система ВТО может перестать работать с 10 декабря из-за блокировки США назначения туда новых членов. Вследствие этого Евросоюз ведет консультации по созданию временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО с рядом стран, он уже заключил такое соглашение с Канадой.